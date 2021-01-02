علم الدين: تقديم المراجعة للطلاب ببعض الجامعات عبر التعليم الهجين

قال الدكتور محمود علم الدين، استاذ الإعلام الإلكتروني والمتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إنه وفقا لقرار مجلس الوزراء فأن جامعة القاهرة عملت على استئناف الدراسة بشكل أونلاين: «بعض الكليات كادت على وشك إنهاء البرامج، وستقوم للمراجعة للطلاب عبر التعليم الهجين».

الفترة الحالية لإعادة تأهيل الطلاب

وأضاف «علم الدين»، خلال مداخلة له عبر «زووم» ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن تلك الفترة هي فرصة للطالب لإعادة تأهيل نفسه، كما وأن المنصات التعليمية تعتمد على برامج تخص شركة «مايكروسوفت» للتفاعل بشكل أفضل مع الطلاب.

وأوضح، أن شكل التعليم الهجين للعام الجاري مختلف عن العام الماضي في طريقة التعامل والتعاطي معه، وهناك إقبالا كبيرًا من قبل الطلاب في الكليات النظرية والعلمية على حد السواء على هذا التعليم.

تطبيق نظام «التعليم عن بُعد»

وكان عددا من رؤساء الجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالى كشفوا كون جميع الكليات مستعدة لتطبيق نظام «التعليم عن بُعد»، على أكمل وجه، وكان جزءًا رئيسيًا من منظومة التعليم الهجين، المطبقة منذ بداية العام الدراسى الحالى، منوهين بأنه تم الانتهاء من رفع نسبة لا تقل عن 95% من المناهج الدراسية على المنصات التعليمية المختلفة، سواء كانت المنصات التى تتبع الجامعات أو المنصة التعليمية الموحدة «مايكروسوفت»، تمهيدًا لتنفيذ قرارات الحكومة بشأن تحويل الدراسة إلى نظام «أون لاين» من المنزل.

وكشف عدد من رؤساء الجامعات الحكومية موعد امتحانات الترم الأول 2021 بعد تأجيلها، مؤكدين أنه يتم تحديد موعد إجرائها بالضبط، بخلاف ما تم تحديده بعد 20 فبراير المقبل.

وأعلنت الجامعة البريطانية التزامها بقرار الرئيس بإجازة نصف العام الدراسى التي تبدأ من 16 يناير حتى 20 فبراير المقبلين، على أن تستمر الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل اعتبارًا من اليوم.