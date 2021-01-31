14 نصيحة لطلبة المدارس لترشيد استهلاك المياه

نشر البرامج التوعوية لطلبة المدارس يساهم في ترشيد استهلاك المياه بدلا من الممارسات السيئة التي تؤدي إلى إهدار كميات كبيرة المياه بشكل كبير خلال التعامل مع الصنابر أو حتى داخل الحمامات.

ندوات لتوعية الطلبة بأهمية الترشيد

وتقوم فروع شركات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة للشركة القابضة للمياه بعمل ندوات توعوية للمدارس التي تقع في نطاق عملها ويحاضر فيها متخصصون من شركات المياه والصرف الصحي لشرح أهمية ترشيد استهلاك المياه إضافة إلى توزيع بوسترات على جميع المصالح والهيئات متضمنة خطوات الترشيد.

خطوات ترشيد استهلاك المياه بالمدارس

وقدمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، 14 نصيحة لجميع لعاملين والطلبة للمدارس لترشيد استهلاك المياه.

- التأكيد على ضرورة إغلاق صنابير المياه بعد الانتهاء من استخدامها.

-الاستفادة من الماء الزائد واستخدامه بطريقة ذكية مثل ري النباتات في حدائق المدرسة.

آلية التعامل مع المياه

-تذكير الطلبة بأهمية ترشيد استهلاك المياه من خلال وضع ملصقات ولافتات توعوية توضح آلية التعامل مع المياه.

- تشجيع الطلبة باستمرار على سكب الماء المُتبقي في زجاجات المياه الخاصةِ بهم في حديقة المدرسة المزروعة وهذا يُقلل من نسبة استخدام المياه للحديقة.

- استخدام «الدلو» وتعبئته بالمياه بدلاً من استخدام الصنبور خلال الأنشطة المدرسية التي تحتاج إلى استخدام الماء.

الاستفادة من مياه الامطار

- استخدام خزانات المياه التي تُتيح الاستفادة من مياه الأمطار وتخزينها وربطها مع المدرسة.

- استخدام مصفاة الصنبور وتركيبها على جميع الصنابير الموجودة في المدرسة والتي ستساعد على تقليل تدفّق المياه بنسبة تتجاوز 50% مع الحفاظ على ضغط الماء.

- تعيين موظف مسؤول عن تنظيم عملية ترشيد استهلاك المياه في المدرسة .

إغلاق الصنبور بعد الاستخدام

- تذكير الطلبة بشكل مستمر بإغلاق الصنبور بعد الانتهاء من استخدامه أو أثناء تنظيف الأسنان.

- طلب مقترحات مبتكرة وأفكار إبداعية من الطلبة وجميع كوادر المدرسة لتوفير استهلاك المياه.

- استخدام الأجهزة الحديثة والمُوفِّرة لتدفق المياه في جميع أنحاء المدرسة .

-حصر استخدامات المياه داخل المدراس على الأمور الضرورية والابتعاد عن الجريان السطحي الذي يحدث نتيجة الماء الفائض.