«السقا الصغير» يبكي حزنا على جده.. ووالده يواسيه: هو في مكان أحسن

تأثر كبير لعائلة الصغير، فبخلاف نوبة البكاء التي دخل بها أحمد السقا مساء أمس، وانهيار مها الصغير لفقدان والدها، إلا أن الحزن ما زال مسيطرا على منزل الصغير بمنطقة السادس من أكتوبر، ودخل ياسين السقا في موجة من البكاء الشديد على رحيل جده، وذلك لارتباطه الكبير به.

وأخذ الحضور يواسون «السقا الصغير»، ومن بينهم حلمي ورامز جلال وعمرو يوسف، بالإضافة إلى والده أحمد السقا الذي طالبه بالتمسك لأن جده في مكان أفضل.

وكان ياسين السقا ودع جده بكلمات عبر «فيس بوك» و«إنستجرام» فكتب: «يا حمودي يا حبيبي وحشتني أوي.. متعود كل 30 يناير يجيلي ونقعد نهزر ونتفرج على ماتشات أو أفلام في عيد ميلادي، وحشتني أوي أوي أوي، الله يرحمك يا حبيب الملايين، إنت قلت إنك مبسوط يبقا أنا مبسوط... بس هتوحشني أويفنان للتاريخ، عبقري مهنته، الأعظم عالميا».

وتوفي خبير التجميل محمد الصغير، صباح يوم الجمعة، داخل أحد مستشفيات القاهرة إثر إصابته بفيروس «كورونا» المستجد.

وتدهورت الحالة الصحية لـ«الصغير»، خلال الأيام الماضية، ما استلزم نقله إلى غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، ولازمته ابنته الإعلامية مها الصغير وزوجها أحمد السقا، إلى أن وافته المنية هناك.

ويعتبر الصغير واحدا من أكبر وأشهر مصففي الشعر في الشرق الأوسط ومصر، كما أنه تعاون مع أغلب فنانات الوسط الفني خلال مشوار حياته الحافل.

وعانى الصغير من صعوبة في التنفس، ومشكلات بالرئة، بعد إصابته بكورونا، فيما أوضح الفنان ياسين السقا، نجل النجم أحمد السقا وحفيد خبير التجميل محمد الصغير، في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أن حالة جده حرجة وغير مستقرة بعد إصابته بفيروس كورونا قبل عدة أيام.

وأضاف ياسين أن جده ما زال في العناية المركزة داخل أحد مستشفيات القاهرة، مناشدا الجميع الدعاء له بتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.