إنقاذ مبنى وزارة التضامن بالعجوزة من كارثة بعد حريق في محول كهرباء

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على كارثة فى منطقة العجوزة فى مبنى تابع لديوان وزارة التضامن الاجتماعى، عقب اشتعال حريق في محول كهرباء خاص بالوزارة، حيث توجهت عربة إطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده قبل امتداد النيران إلى عقارات مجاورة، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

وقال مصدر أمني، إن غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من المبنى الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي بشارع الغزالي بمنطقة العجوزة.

وانتقل على الفور اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إلى محل البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وإخطار النيابة العامة التى انتقلت إلى موقع الحريق، وأمرت بانتداب الأدلة الجنائية لمعرفة أسبابه.