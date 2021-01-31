محمد هنيدي ينشر برومو فيلمه الجديد «الأنس والنمس» (فيديو)

نشر الفنان محمد هنيدي عبر حسابه على موقع التواصل «الانستجرام»، برومو فيلمه الجديد «الأنس والنمس»، المقرر عرضه في دور العرض الفتره القادمة.

وعلق «هنيدي»، على فيديو البرومو قائلا «أوعى الزومبي.. هتشوفوني في مواجهة الزومبي في فيلم الأنس والنمس قريبا جدا واللي بيخاف يروح».

وتم تصوير فيلم «الأنس والنمس» في ستوديو شريف عرفة، وسط ديكورات تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، رغم أن أحداثه تدور في الوقت الحالي، ولكن توجد مشاهد بطريقة الفلاش باك تعود إلى الخمسينيات، وجمعت المشاهد هنيدي ومنة شلبي وعمرو عبدالجليل خلال أحداث الفيلم.

«الأنس والنمس»، بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي وصابرين وشريف الدسوقي، ودنيا ماهر وعارفة عبدالرسول، ومن إخراج شريف عرفة.

وقد تم تأجيل تصوير الفيلم عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا في الجائحة الأولى وتم غلق ستوديوهات التصوير ليعود عقب فتحها، ليكثف المخرج تصوير مشاهده وسط إجراءات احترازية.