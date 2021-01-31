لمدة 25 دقيقة.. تعطل قطار ركاب بمحطة البلينا في سوهاج

تعطل قطار ركاب بمحطة سكك حديد البلينا جنوب سوهاج، بسبب عطل فني في العربة الأخيرة لتشكيل القطار، وتم إصلاح العطل وغادر القطار بعد توقف لمدة 25 دقيقه، دون حدوث تاخير في حركة باقي القطارات.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد ورود بلاغ من الخدمات الأمنية المعينة على محطة سكة حديد البلينا بتعطل القطار رقم 832 مميز «القاهرة – أسوان» عقب وصوله المحطة، بسبب عطل فني بالعربة الأخيرة من تشكيل القطار.

انتقل مأمور وضباط مباحث المركز وتبين قيام مسئولي هيئة السكة الحديد بإصلاح العطل، وأستأنف القطار رحلته متجاوزاً لمدة 25 دقيقة، ولم ينتج عن ذلك ثمة تجاوزات بحركة سير باقي القطارات.

اتخذت جميع الإجراءات التأمينية اللازمة أثناء توقف القطار ولحين استئناف رحلته، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.