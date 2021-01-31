خالد يوسف يعلن إصابته بكورونا: «بعد طول صمود أصبت»

أعلن المخرج خالد يوسف، عضو مجلس النواب السابق، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال يوسف، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «استلمت الآن نتيجة فحص كورونا، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، قعدت أنا على نفسي أني طول الوقت على سفر ولم أصب بكورونا، وأديني بعد طول صمود أصبت بالفيروس».

شقيق خالد يوسف في حالة حرجة

وأوضح خالد يوسف أن شقيقه في حالة صحية حرجة طالبا الدعاء له، وأضاف يوسف: «الحمد لله لا أشعر بأي أعراض من اللي بيقولوا عليها، دعواتكم أن تمر بسلام ودعواتكم لشقيقي الذي ما زالت حالته حرجة».

وتعرض العديد من المشاهير والشخصيات العامة للإصابة بفيروس كورونا الفترة الأخير بينهم ممثلين ومطربين ومخرجين ولاعبي كرة قدم، خاصة مع عودة ارتفاع الإصابات منذ قدوم فصل الشتاء.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أوضحت عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مدى معايشة فيروس كورونا في المناخ الرطب والحار على السواء، قائلة إن قد انتشر بالفعل في بلدان ذات مناخ حار وأخرى ذات مناخ بارد وجاف، ناصحة بأهميةاتباع احتياطات الوقاية أينما يعيش الشخص ومهما كان المناخ.

كما أشارت منطمة الصحة العالمية، إلى أن تعرض الشخص لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية، لا يساعد على الوقاية من مرض «كوفيد 19»، مؤكدة أن الشخص قد يصاب بمرض كوفيد 19 مهما كان الطقس مشمسا أو حارا.