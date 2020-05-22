أحمد خالد صالح: تشرفت بعمل دور النقيب يوسف في الاختيار.. مسؤولية كبيرة

علق الفنان أحمد خالد صالح، الذي جسد شخصية الشهيد النقيب يوسف في مسلسل "الاختيار"، على سؤال طرح عليه في برنامج "الآن" المذاع على فضائية إكسترا نيوز، عن أدائه بالرغم من أن المساحة غير كبيرة وتميزه في الأداء والبطولية الموجودة في القوات المسلحة المصرية والثبات في نفس الوقت والشعور بالمسؤولية والتضحية من أجل البلد.

وقال صالح، إن دوره في مسلسل "الاختيار" مسؤولية كبيرة والدور في هذا العمل أيا كان أبعاده والشخصية فهو مسؤولية.

وتابع، "أن إحنا بنعمل حاجة مش لينا على أد ما هي للي جاي بعدنا أولادنا وأحفادنا، ومبسوط ومتشرف بوجودي في عمل وطني زي ده".