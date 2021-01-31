«الأنفاق»: كورونا لن تعيق تنفيذ أول قطار كهربائي سريع في مصر

كشف اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن تفشي فيروس كورونا لن يكون عائقا لتنفيذ أول قطار كهربائي سريع في مصر «العين السخنة - العلمين»، مشيرا إلى أن جميع مناطق العمل بالمشروع يتم تعقيمها وتطهيرها بصفة مستمرة، إضافة إلى إلزام جميع العاملين والفنيين والمهندسين بارتداء الكمامات الطبية، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد أن القطار الكهربائي سيربط كل أنحاء الجمهورية وحتى مدن الصعيد، وكل موانئ مصر ومناطقها الصناعية ومناطق التنمية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة سترتبط بشبكة القطارات السريعة.

القطار الكهربائي «العين السخنة - العلمين» سيكون جاهزا منتصف 2023

وقال والي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - العلمين»، سيكون جاهزا للتشغيل التجريبي منتصف 2023، لافتا إلى أن وزارة النقل والممثلة في الهيئة القومية للأنفاق تسير بخطوات ثابتة في تنفيذ منظومة نقل حديثه في مصر، لتقديم خدمات متميزة لجميع الركاب، مؤكدا أن القطار الكهربائي السريع سيتم تنفيذه على أحدث الوسائل العالمية.

وأشار رئيس القومية للأنفاق، إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ جميع مشروعاتها العملاقة، رغم التحديات والصعوبات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، منوها إلى أن وسائل المواصلات الحديثة التي سيتم تنفيذها خلال الشهور القليلة المقبلة، ستعمل على القضاء نهائيا على الزحام المروري في مصر.

وأوضح والي، أنَّ القطار الكهربائي «المونوريل» أحادي السكة إذ أنه لا يسير على قضبان سكك حديدية لكن على مسار خرساني دون سائق وهو من أحدث وأرقى وسائل النقل في العالم وتبلغ سرعته نحو 120 كم في الساعة ويستوعب نحو 45 ألف راكب في الساعة بالاتجاه الواحد، مشيرا إلى أن القطار الكهربائي «السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان»، فهو خفيف ويسير على سكك حديدية عالية وتتراوح سرعته ما بين 80 إلى 120 كم في الساعة، ويستوعب كثافة تقدر بنحو 60 ألف راكب في الساعة بالاتجاه الواحد، أما القطار السريع «العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين»، فهو قطار كهربائي فائق السريع تبلغ سرعته 250 كم في الساعة.