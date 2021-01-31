فريق تحقيق «الصحة العالمية» يتجه إلى «بؤرة» تفشي كورونا

لليوم الثالث على التوالي تواصل لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية، تحقيقها الميداني المتعلق بمصدر فيروس كورونا المستجد، في مدينة ووهان الصينية التي كانت بؤرة انتشار الفيروس التاجي، ويتوجه فريق الخبراء إلى سوق الجملة في بايشازو، اليوم، وفقا للدكتور هونج نجوين فييت، عضو المجموعة.

زار الفريق منطقة التخزين البارد للسوق، وتحدث مع إدارة السوق حول كيفية معالجة واختبار الطعام المستورد، وفقا لما نشرته شبكة «CNN».

وعن جدول زيارات اللجنة خلال اليوم، قال الدكتور هونج فييت: «بعد الظهر سنزور سوق هوانان للمأكولات البحرية، آمل أن نتحدث مع مسؤولي إدارة السوق ونطرح أسئلة حول تاريخ تفشي المرض، نحن مهتمون بشدة بالذهاب إلى هناك حيث من المحتمل أن يكون هذا هو المكان الذي ظهرت فيه الحالات الأولى».

وخرج الفريق المكون من 13 خبيرا من منظمة الصحة العالمية من الحجر الصحي الذي استمر 14 يومًا، يوم الخميس الماضي، بدأ الفريق العمل الميداني في مهمته التي قد تستمر لمدة شهر في ووهان، يوم الجمعة الماضي، من خلال لقاء العلماء الصينيين، بالإضافة إلى زيارة المستشفيات والمختبرات والأسواق للتوسع في التحقيق حول انتشار الفيروس.

وبالرغم أن مدير عمليات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايكل رايان، قال إن جدول الفريق «مزدحم»، ولكنه لم يكشف عن تفاصيله في تكتم شديد، بينما تكاد تكون الصين شبه متكتمة حول هذه الزيارة شديدة الحساسيّة من الناحية السياسيّة بالنسبة إليها.

يأتي التحقيق بعد عام من إغلاق مدينة ووهان الصينية بسبب الوباء، لكن بعض الخبراء أعربوا عن شكوكهم بشأن مدى قدرة الفريق على الكشف عن منشأ الفيروس بعد انقضاء تلك المدة.

وجد تقرير سابق، نُشر في فبراير 2020 من قبل فريق منظمة الصحة العالمية في الصين، أن «الفجوات المعرفية الرئيسية لا تزال قائمة» حول الفيروس، أيد التقرير النتائج السابقة التي تفيد بأن الفيروس نشأ في الحيوانات، مع أول انتشار محتمل في سوق هوانان للمأكولات البحرية في ووهان.