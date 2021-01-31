أسعار الذهب اليوم الأحد 31-1-2021 في مصر

شهدت أسعار الذهب استقرارًا في الأسعار لليوم الثاني على التوالي، وذلك مقارنة بالمعاملات التي وردت بنهاية تعاملات أمس، ليستقر سعر المعدن الأصفر عند نفس النقطة، منذ صباح أمس السبت، وترصد «الوطن» متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم، الأحد 31 يناير الحالي في محلات الصاغة على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب لعيار 24 بين 926 و928 جنيهًا.

الذهب عيار 21

وتراوح سعر الذهب عيار 21 في بداية التعاملات بين 810 و812 جنيهًا.

الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 694 و696 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم، بين 6480 و6496 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

ومع منتصف تعاملات الأسبوع الماضي، قلصت أسعار الذهب مكاسبها مع ارتفاع الدولار، لكن توقعات بتحفيز مالي أميركي جديد أعطى دعمًا للمعدن النفيس قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وسجلت العقود الأميركية الآجلة للذهب زيادة نحو 0.1% لتبلغ عند التسوية 1855.20 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% وهو ما يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن شأن أسعار الفائدة المنخفضة أن تزيد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا بينما تؤثر سلبا على العملة الخضراء.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2% إلى 25.34 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.05% الى 1098.00 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.76% إلى 2235.10 دولار للأوقية.

غرفة الذهب: عيار 24 سيصل إلى 1000 جنيه

وفي تصريحات سابقة لـ رفيق عباسي، رئيس غرفة صناعة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، قال إنّه من المتوقع أن يصل سعر جرام الذهب إلى 1000 جنيه، إلا أنّه لم يحدد الوقت، وذلك تأثرًا السوق المالي في كل أنحاء العالم، مضيفًا أنّ قيراط الذهب هو نفسه سعر قيمة القيراط في كل من الأعيرة الذهبية ولكنه يتجزء منه السعر على حسب العيار.

وأضاف «عباسي»، أنّه خلال شهر يناير، من الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب 43 جنيهًا، إذ أنّ أسعار الذهب ترتفع بالتزامن مع الأزمات مثل جائحة فيروس كورونا، كما أنّ الكثير من المؤسسات والأشخاص إما يستثمرون في الذهب أو يدخرونه، ومع عودة الأسواق إلى حالة الرخاء مرة أخرى تتراجع أسعار الذهب، وذلك بسبب وجود مجالات للاستثمار أخرى في السوق.

وعن طرق التعرف على الذهب المغشوش من الأصلي، قال «عباسي»، إنّه يجب على الراغبين في الشراء التوجه إلى مكان موثوق فيه ويجب أن تتمّ عملية الشراء بواقع فواتير مختومة من محال الصاغة المعتمدة والرجوع إلى مصلحة الدمغة للكشف عليها دون مقابل مادي، كما يمكن استخدام الطرق التقليدية عن طريق الأحماض مثل «مية النار والليمون» للكشف عمّا إذا كان الذهب أصلي أو نحاس، فضلًا عن إمكانية معاينتها من خلال الأوزان وتجربتها عن طريق المغناطيس للتأكد من وجود حديد من عدمه.