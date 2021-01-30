رئيس «غرفة الذهب»: «عيار 24» سيصل 1000 جنيه مستقبلا

قال رفيق عباسي، رئيس غرفة صناعة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء مدينة للذهب سيجعل مصر مركزًا لصناعة وتصدير المجوهرات في الشرق الأوسط.

جرام الذهب بـ1000 جنيه:

وأوضح رفيق عباسي رئيس غرفة صناعة الذهب باتحاد الصناعات المصرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن سعر جرام الدهب سيصل إلى 1000 جنيه، لكنه لم يحدد الوقت وذلك بسبب السوق المالي في كل انحاء العالم ، وأوضح أن قيراط الدهب هو نفسه سعر قيمة القيراط في كل من الأعيرة الذهبية ولكنه يتجزء منه السعر على حسب العيار.

استثمار الذهب:

وأكد عباسي في تصريحاته أنه من الطبيعي ارتفاع الذهب 43 جنيها خلال شهر يناير، فأسعار الذهب ترتفع عادة في الأزمات مثل جائحة كورونا، والكثير من المؤسسات والأشخاص يستثمرون فيالذهب أو يدخرونه، ثم عند عودة الأسواق إلى حالة الرخاء الاقتصادي تتراجع أسعار الذهب مرة أخرى، بسبب وجود مجالات للاستثمار أخرى في السوق.

عدم نجاح عيار 14

وأكد العباسي لـ"الوطن" أنه من المرجح عدم نجاح عيار 14 في السوق المحلي بسبب رغبة المواطن المصري في شراء الدهب من عيار 21 بسبب قلة الضريبة والدمغه والمصنعية وفى إعادة البيع بالنسبة للمواطن، ووجود ذهب أكثر فيه بينما عيار 14 كان يتم تصنيعه للبيع في مجال السياحة بسبب وجود نسبة أكبر من الاكسسوارات به، والسوق مفتوح للجميع ومن المتوقع أن يقبل عليه ولكن 80 في المئة من المصريين يقومون بشراء الذهب من عيار 21 بسبب إعادة استثماره .

يذكر أنه مع اغلاق البورصات العالمية والمالية أمس، ارتفعت أسعار الذهب بمقدار 4 جنيهات فى الجرام ، ووصل سعر الجرام عيار 24 الذهب البندقي والأعلى قيمة إلى 931 جنيهًا، مقابل 927 جنيهًا في المعاملات الصباحية.