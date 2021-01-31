في ذكرى رحيلها.. زيزي البدراوي فنانة لم تأخذ حظها في السينما

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة الكبيرة زيزي البدراوي التي رحلت عن عالمنا في مثل ذلك اليوم عام 2014، بعد صراع مرير مع مرض السرطان

زيزي البدراوي، اسمها الحقيقي فدوي جميل عبدالله البيطار من مواليد عام 1944، فهي فنانة لم تأخذ حظها في السينما مقارنة ببنات جيلها اللاتي أصبحن نجمات مثل فاتن حمامة وشادية وصباح وهند رستم.

زيزي البدراوي عرفت 1960 من فيلم البنات والصيف

يعد أبرز أعمال زيزي البدراوي في عالم السينما هو فيلم البنات والصيف الذى عرض عام 1960، والذي شاركت في بطولته الفنان عبدالحليم حافظ، والذي كان سببا رئيسيا في معرفتها.

ولكن من بعد عرض الفيلم تعرضت زيزي لمشاكسات من بنات جيلها أدت إلى ابتعادها بشكل كبير عن البطولات الرئيسية في السينما، وظلَّت تقدم الأدوار الثانية إلى أن بدأت تدخل عالم الدراما التلفزيونية وتألقت فيها بشكل ملفت خلال فترات الثمانيات والتسعينات من القرن الماضي.

زيزي البدراوي تحمل احترام كبير لبنات جيلها وعلى رأسهم الفنانة الراحلة فاتن حمامة، ففي أحد حواراتها الصحفية مع إحدى المجلات اللبنانية في عام 1976، قالت زيزي: «أنني أعتز بفاتن حمامة كفنانة، إنها مثلي الأعلى، وتعلمت منهما كيف احترم مواعيدي واحترم نفسي وعملي، وكيف أحب فني، كما أنني أحترم هند رستم، والغريب أني لم أدخن سيجارة أمامها أحتراما لها، لأني أعتبرها بمثابة الأم الروحية، إنها ممثلة عظيمة وهناك ممثلون أساتذة يجب أن تكتب لهم أدوار خاصة بهم مثل محمود المليجي، وأنا عاتبة على السينمائيين والمخرجين وكتاب السينما، لأنهم لا يكتبون أدوار البطولة إلا للممثلين الشباب فقط».