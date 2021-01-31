«القوى العاملة» تعين 6576 شابا بالقطاع الخاص والاستثماري في القاهرة

عينت مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة 6576 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبي العمل بتلك المكاتب 21544 شاباً.

وصرفت المديرية من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 50 منحة مولود بإجمالي 103 آلاف جنيه، و 22 منحة زواج بمبلغ 66 ألف جنيه، ومنحة وفاة بمبلغ 10 آلاف جنيه، و8 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 16 ألف جنيه، فضلاً عن 3 عمليات جراحية بمبلغ 12 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما تمّ صرفه 207 آلاف جنيه لـ84 حالة.

وأضاف محمد طه مدير المديرية -في تقريره لوزير القوى العاملة عما تمّ إنجازه خلال ديسمبر الماضي- أنَّ المديرية تلقت 965 شكوى، منها 181 شكوى تمّ تسويتها ودياً، وتمّ إحالة 202 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تمّ حفظ 89 شكوى، وإحالة 27 شكوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص، وتبقت 465 شكوى تحت البحث والدراسة.

ونوه إلى أنَّه في مجال تراخيص عمل الأجانب، تمّ استخراج 190 ترخيصًا جديدًا لعمل الأجانب، فضلًا عن التجديد لـ90 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات، كما جرى استخراج 1956 شهادة قياس مستوى مهارة، و1957 رخصة مزاولة مهنة .

كما تمّ التفتيش على 433 منشأة، وتحرير 500 محضر لمنشآت مخالفة، كما تمّ بحث 116 شكوى، وتسويتها بالكامل ودياً، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تمّ التفتيش على 137 منشأة، وإعادة تفتيش 298 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 103 محاضر سلامة وصحة مهنية ومحضر تراخيص، كما تمّ بحث 4 شكاوى وعقد 10 ندوات توعية.