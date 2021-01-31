ضبط 28 قطعة سلاح و200 جرام من مخدر الـ«شابو» بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، عقب تنفيذ حملة أمنية مكبرة، اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي، ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، من ضبط 28 قطعة سلاح، وكمية من مخدر الشابو تزيد عن 200 جرام.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبد الحميد أبوموسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتنفيذ حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزي الأسلحة غير المرخصة، وتم ضبط بندقيتين آليتين، و8 بنادق خرطوش عيار 12 و5 طلقات من ذات العيار، وطبنجة مجهولة العيار والماركة، و15 فردًا روسيًا محلية الصنع، وفردي خرطوش محلي الصنع.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز سوهاج، من ضبط كل من «مهران. ع. ت»، 23 سنة، عامل، و«وليد. ح. ا»، 33 سنة، عاطل، ويقيمان بمركز سوهاج، وبحوزتهما 105 لفافات لمادة الشابو المخدر زنة حوالي 200 جرام، و4 هواتف، وميزان حساس، أثناء استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، قيادة الثاني.

وبمواجهة المتهميّن بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وضُبطت أيضًا 15 لفافة لمادة الشابو المخدر زنة حوالى 45 جرامًا حيازة «ياسر. ا. م»، 42 سنة، عامل، ويقيم بمركز البلينا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

كما ضُبطت 15 لفافة لمادة الشابو المخدر زنة 15 جرامًا تقريبًا وهاتف محمول ودراجة بخارية بدون لوحات حيازة «محمد. ع. ذ»، 36 سنة، عاطل، ومقيم بقسم أول سوهاج، مسجل شقي خطر فرض سيطرة «نشاط مستمر»، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.