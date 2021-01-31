البرلمان العربي يشارك في اجتماع للأمم المتحدة حول دعم ضحايا الإرهاب

شارك الدكتور ظافر العاني رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، في الاجتماع المشترك السادس بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب حول دعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وتعويضهم، والذي عقد افتراضياً يوم 28 يناير 2021.

جاء ذلك تلبية للدعوة الواردة من الاتحاد البرلماني الدولي إلى البرلمان العربي للمشاركة في هذا الاجتماع، وبناء على قرار عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي،

وخلال المناقشات، ألقى الدكتور ظافر العاني مداخلة باسم البرلمان العربي، أكد فيها على أن الدول العربية تعد أكثر الدول التي عانت من ظاهرة الإرهاب واكتوت بنارها، وبالتالي هي من الدول الحريصة على دعم ورعاية ضحايا الإرهاب، مشيراً في هذا السياق إلى أن البرلمان العربي يعمل على إعداد مشروع قانون استرشادي في هذا الشأن.

كما نوه باستحداث البرلمان العربي مؤخراً للجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب، ستعمل على تصحيح الصورة المغلوطة عن الدول العربية في هذا الشأن من خلال رصد وتوثيق الجرائم الإرهابية التي تتعرض لها المجتمعات العربية وإصدار تقارير دورية بشأنها، مضيفاً أن موضوع دعم ضحايا الإرهاب سيحتل أولوية متقدمة على جدول أعمال هذه اللجنة.

وأشار إلى تعدد آليات وأدوات تعامل الدول العربية مع ضحايا العمليات الإرهابية، مشدداً على ضرورة سن تشريعات على المستويين العربي والوطني تكفل رعاية ودعم ضحايا العمليات الإرهابية، وإنشاء صناديق عربية وطنية في هذا الشأن.

وشدد الدكتور ظافر العاني على أن الالتزام بجبر الضرر الواقع على ضحايا الإرهاب وتعويضهم عن آثار الجريمة الإرهابية أضحى مبدأً راسخ في قواعد القانون الدولي، مما يتطلب وضع معايير ثابتة تلتزم بمقتضاها الدول بتعويض ضحايا جرائم الإرهاب، مؤكداً على ضرورة أن يشمل التعويض المقدم لهؤلاء الضحايا كافة أشكال الدعم والرعاية في النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها.

وفي ختام مداخلته، ثمن الدكتور ظافر العاني نتائج الاجتماعات الستة التي عقدت بهدف التوصل إلى تشريعي نموذجي موحد في هذا الشأن اعتماداً على الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية التي تم استعراضها خلال هذه الاجتماعات، منوهاً إلى أن سلسلة هذه الاجتماعات سيكون لها دور كبير في زيادة الوعي العالمي بأهمية هذه القضية لمساعدة ومؤازرة ضحايا الإرهاب وذويهم.