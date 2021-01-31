بدر الدين: ترشيح أبو الغيط مرة أخرى لـ«الجامعة» لإدراك صعوبة المرحلة المقبلة

قال السفير محمد بدر الدين سفير مصر الأسبق في لبنان، إن الأمين العام للجامعة العربية لا يرشح لفترة واحدة ولكن في أغلب الأوقات يكون لفترتين أو أكثر، مشيرا إلى أنه في مرحلة من المراحل تردد شائعة أن أحمد أبو الغيط لا يريد الترشح مرة أخرى، لكن القيادة السياسية قررت إعادة ترشحه مرة أخرى؛ وكان ذلك نابعا من إدراكها لصعوبة المرحلة المقبلة والتحديات الصعبة.

تعطل العمل العربي المشترك بسبب الخلافات

وأضاف بدر الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنه خلال الشهور الأخيرة وخاصة منذ ما سمى بصفقة القرن حدثت الكثير من الإشكاليات وتعطل العمل العربي المشترك إلى حد ما، «يعني نعرف أن بعض الاجتماعات تأجلت وأن الانقسامات كانت واضحة وهو ما يزيد من عبء التحديات أمام الجامعة العربية والعمل العربي المشترك».

المرحلة المقبلة تحتاج إلى نوع من الحكمة السياسية

وتابع، أنه من هنا جاءت رؤية أنه من الضروري أن يستمر الأمين العام أحمد أبو الغيط بخبرته الطويلة وهدوئه وتجربته في العمل السياسي والدبلوماسي، وخصوصا أن هذه المرحلة المقبلة تحتاج إلى نوع من الحكمة السياسية، مشيرا إلى أن هناك بعض الشواهد تدل على أن الأمور ستبدأ في التحسن خلال المرحلة المقبلة، وهناك دعوة لاجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث القضية الفلسطينية، وأنه دوما القضية الفلسطينية هي المحور الذي يقوم عليه العمل العربي المشترك.

وأشار، إلى أنه يجب أن تكون القضية الفلسطينية في المرحلة المقبلة المدخل مرة أخرى لإعادة تنشيط العمل العربي المشترك، لافتا إلى أن قيادة سفينة العمل العربي المشترك في ظل التحديات والصعوبات الشديدة التي تواجهنا الآن هذا في حد ذاته إنجاز كبير جدا.