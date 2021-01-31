14 ساعة على حريق مخزن أحذية بفيصل: «النيران ما زالت مشتعلة»

تواصل قوات الحماية المدنية في محافظة الجيزة، السيطرة على حريق مروع نشب في مخزن أحذية على مساحة 1000 متر، ومكون من 3 طوابق، بمنطقة المطبعة في فيصل بمحافظة الجيزة.

مصادر: حريق فيصل مستمر منذ 14 ساعة

وقالت مصادر مطلعة، إن قوات الحماية المدنية بالجيزة، مستمرة في عمليات الإطفاء منذ اندلع الحريق مساء أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، مشيرا إلى أن الحريق لم يتم إخماده نظرا لوجود مواد تساعد على الاشتعال.

بداية البلاغ

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد اول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بنشوب حريق داخل مخزن أحذية على مساحة 1000 متر لعقار بمنطقة فيصل.

وعلى الفور انتقل اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية، إلى المكان، وجرى الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده.

ووصلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وبدأت القوات في عمليات الاطفاء، التي استمرت قرابة 14 ساعة منذ اندلعت النيران وحتى الآن، ولا تزال القوات تواصل جهودها لإخماد الحريق.