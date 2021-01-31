ميمي جمال عن اعتزالها الفن: صعب أرجع تاني عاوزة أعوض اللي فات من حياتي

تطرقت الفنانة ميمي جمال لحياتها الزوجية مع الفنان الراحل حسن مصطفى، مؤكدة أنها عاشت معه حياة طويلة معا ولكنهما كانا زوجين مختلفين عن أي ثنائي فني، فهما كانا بالمنزل زوج وزوجة ولكن بمجرد خروجهما للعمل كل منهما يركز في عمله ولا يتدخل أحدهما بعمل الآخر، «عيشنا أكتر من 40 سنة مع بعض على الوضع ده».

الفنان حسن مصطفى كان سندي وضهري

وعن مشوارها الفني، واعتزالها للفن قالت الفنانة ميمي جمال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أجرتها بمناسبة عيد ميلادها، «اشتغلت في الفن من وأنا صغيرة ولقيت بعد ماجوزي أتوفى حسيت إني كنت قاعدة على كرسي وليه ضهر ومسنودة وفجأة الضهر ده اتشال من ورايا، كان سندي وضهري وعشرة عمري وأبو ولادي، وقعدت فترة تعبانة نفسية وجالي بعدها فيلم لف دوران مع الفنان أحمد حلمي وعملته وبعده قررت أعتزل الفن».

وأضافت الفنانة ميمي جمال «بناتي قعدوا يقولولي ياماما إنتي طول عمرك بتشتغلي وبتحبي شغلك، بس أنا كنت حسيت إني عاوزة أعوض الفترات اللي فاتت من حياتي واللي مكنتش عايشاها كويس، اشتغلت كتير وجه الوقت إني أستريح ودلوقتي بقعد أسبوع عند بنتي وأسبوع عند بنتي التانية وبشوف أحفادي وبنطلع مصيف مع بعض، وبعيش الحياة اللي معشتهاش، ومستريحة والحمد لله».

قررت اعتزل الفن وصعب أرجع تاني خلاص

وتابعت الفنانة ميمي جمال: «أنا بشكر كل حد فكر يسأل عليا ويعرف أخباري، أنا الحمد لله كويسة وبتمنى ليهم كل خير»، مشددة على أنها قررت ألا تعود للفن مرة أخرى، «صعب أرجع تاني خلاص، ده قرار اعتزال والحمد لله أنا مستريحة نفسيا كدا.. تعبت كتير وكدا كفاية».