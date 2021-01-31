في ذكرى ميلاد صاحب الوتد.. خيرى شلبي مبدع مصري من طراز فريد (فيديو)

عرض برنامج «صباح الورد»، الذي تقدمه الإعلامية مها بهنسي، المذاع على فضائية Ten، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «في ذكرى ميلاد صاحب الوتد.. خيرى شلبي مبدع مصري من طراز فريد».

وجاء في التقرير، أنّّه في الحادي والثلاثين من يناير عام 1938، كانت قرية شباس عمير التابعة لمركز قلين محافظة كفر الشيخ تستقبل أحد أهم كتاب الرواية المصرية، في ذلك اليوم ولد خيري شلبي، الذي ينقلك فور أن تفتح أي من كتبه إلى عالم ساحر مليء بالأبطال والحكايات يسطرها بسن قلمه.

لو كنت عاقل مكنتش هبقي خيري شلبي

وأضاف التقرير، أنّ خيري شلبي الذي قال عن نفسه «ما أنا إلا حكاواتي، سريح، شرير ومجنون، ولو كنت عاقل مكنتش هبقي خيري شلبي»، كلمات تصف بدقة هذا الساحر الذي عاش للناس ومعهم وبهم استمد قوته وحكاياته الساحرة، لم يمتهن الكتابة قط لكنه طوعها لنقل التعبير عن مختلف أنماط البشر بألوانهم وأطيافهم كافة.

ألّف أكثر من 70 كتابا آخرها سيرته الذاتية

وتابع التقرير، أنّ الراحل عن دنيانا في عام 2011 كان أفضل من كتب عن البسطاء والفقراء وأبناء القري، حيث ألّف أكثر من 70 كتابا آخرها سيرته الذاتية التي عنوانها بـ«أنس الحبايب» الذي سكنه الأشخاص الأكثر تأثيرا في حياته بأسمائهم وقصصهم ومواقفهم معه.

القيمة الأخلاقية هي سيدة الموقف في التراث المصري

وأشار التقرير، إلى أنّ الكاتب المصري الكبير انضم في صباه إلى عمال التراحيل، عاش بينهم وقضي بين صفوفهم وقتا كبيرا أثرى فكره، تشرب الفلكلور المصري عبر أغانيهم والمواويل والحكايات والأمثال، عرف أنّ القيمة الأخلاقية هي سيدة الموقف في التراث المصري، وأيقن أنّ القيمة هي الفن والفن هو القيمة على وجه التحديد، ومن هنا بدأ عالم الكتابة الساحرة.

حصد العديد من الجوائز

فاز شلبي بالعديد من الجوائز المهمة، كجائزتي الدولة التشجيعية والتقديرية في الآداب، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وجائزة نجيب محفوظ من الجامعة الأمريكية، كما فاز عدد من رواياته بـ«الأفضل عربيا» وترشحه من جان إحدى المؤسسات الكندية للحصول على جائزة نوبل للآداب.

وقدّم الراحل عددا من الأفلام المهمة التي أثرى بها الفن المصري والعربي، ورواياته التي ترجمت لمختلف اللغات وقدمت بعض منها كرسائل للماجستير والدكتوراه في مختلف الجامعات المصرية والعربية والعالمية.