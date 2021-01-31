«هيعمل أحسن دماغ».. قصة مقتل شاب بمشروب مجهول في حفل زفاف بالشرقية

قبل أذان المغرب، بدأ الشاب «أحمد.م .ع» في الاستعداد للذهاب إلى حفل زفاف أحد معارفه بمركز ديرب نجم لتقديم التهئنة إلى العروسين، وبعد الانتهاء من ارتدائه ملابس أنيقة هاتفه أحد أصدقائه مطالبًا إياه بالإسراع للذهاب إلى القاعة حتى لا يتأخران.

ما أن وصل الشاب العشريني إلى مقر حفل الزفاف حتى استقبله أصدقائه وبدأوا يندمجون في اللهو والرقص على أنغام الموسيقى والأغاني الصاخبة، ثم جلسوا على طاولة يلتقطون أنفاسهم، وأثناء ذلك حضر أحد أقارب العروس ومعه مشروب «مجهول المصدر»، مشيرًا إلى أنه أعده خصيصًا للاحتفال، وقال «هيعمل أحسن دماغ».

وخلال دقائق معدودة بعد تناول عدد من الشباب المشروب شعروا بحالة إعياء، ونُقلوا إلى المستشفى وتماثلوا للشفاء، إلا أن حالة الشاب تدهورت وتوفي إثر تناوله المشروب الغريب، وتم ضبط المتهميّن وإحالتهما إلى المحكمة.

وقضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها، مساء أمس، بمعاقبة شقيقيّن بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهما بتهمة التسبب في وفاة شاب إثر تناولة مشروب مجهول مكون من خليط كحول ومواد أخرى، أثناء تواجده في حفل زفاف بمركز ديرب نجم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن عبدالسلام، وعضوية المستشاريين محمد سراج الدين محمد وأحمد سمير سليم.

تعود أحداث القضية رقم 282 لسنة 2020 جنايات ديرب نجم والمقيدة برقم 16 لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق، إلى تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد بتلقي مركز شرطة ديرب نجم بلاغًا باتهام «محمد . ا . إ . ع»، 26 عامًا، عامل زراعي، ومقيم بقرية كفر الباشا التابعة لمركز ديرب نجم، وشقيقه «وليد»، 21 عامًا، عامل زراعي، بإعطاء المجني عليه «أحمد. م . ع»، مواد ضارة، من خلال مشروب، ما أدى إلى وفاته.

وثبت في تقرير الطب الشرعي، أن المتوفي دخل قسم عناية الباطنة وهو يعاني من اضطراب بدرجة الوعي وفشل في التنفس بعدما تناول «الميثانول»، وتم عمل الفحوصات واتخاذ اللازم لعلاجه إلا أن عضلة القلب توقفت، وأُجري له إنعاش قلبي رئوي دون جدوى.

وأفاد «م . إ . ه»، 29 عامًا، بأنه المدير المسؤول عن القاعة، وأنه أثناء انعقاد الحفل قام بعض أهالي العروس بتقديم مشروب مجهول المصدر إلى المدعوين، ما ترتب عليه قيامه بإلغاء الحفل لتقديمهم مشروبات من الخارج.

وقال «خالد . ح . إ» أحد الشهود أنه حال تواجده بالحفل شاهد المجني عليه في حالة إعياء شديدة، وبسؤاله قرر بأنه تناول مشروبًا، ما أدى لإعيائه، فقام بالتوجه إلى المتهم الأول وبسؤاله عن سبب إعياء المجني عليه تحدث قائلا «اللي يموت يموت».

وأكدت تحريات الشرطة أن المتهيّن قاما بإعداد مشروب مكون من الكحول الأحمر والعنب والبيرة وبعض المكونات الأخرى، وتقديمها إلى المجني عليه دون قصد، لكنها أدت إلى وفاته.