عاجل.. رئيس الأركان السوداني يتفقد قوات الجيش بالحدود الشرقية

تفقد رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، القوات المنتشرة داخل الأراضي السودانية على الحدود الشرقية، ضمن زيارته للمنطقة، حيث اطمأن والوفد المرافق على كل الأوضاع الأمنية، وذكر المركز الإعلامي العسكري، في بيان اليوم السبت، أن رئيس هيئة الأركان أشاد بالروح المعنوية العالية للقوات المسلحة، وأكد مُجددا تمسك القوات المسلحة بواجبها المقدس في حماية البلاد وحدودها الممتدة.

كما دشن الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، العمل في تشييد جسر «ود كولي» على نهر عطبرة، حيث يعد الجسر من المشروعات الاستراتيجية والحيوية التي يجري تنفيذها على الشريط الحدودي من طرق وكباري بجهود القوات المسلحة، والتي ستنعكس بصورة كبيرة على خطوات تأمين الحدود والتنمية والتطوير واستقرار المواطنين بالمنطقة.

ورافق رئيس هيئة الأركان، خلال الزيارة، الفريق الركن عبد الله البشير الصادق نائب رئيس هيئة الأركان للتدريب، واللواء الركن نصرالدين عبدالقيوم الأمين العام لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقوات المسلحة، إلى جانب قائد المنطقة العسكرية الشرقية، والمستشار الهندسي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية، وعدد من قادة التشكيلات والوحدات.