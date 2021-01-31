تنظيم الاتصالات: إطار تنظيمي لتراخيص إنشاء أبراج المحمول لتحسن الخدمات

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إطار تنظيمي لطرح تراخيص جديدة لإنشاء وتأجير أبراج الاتصالات اللاسلكية، وذلك في إطار دور الجهاز لضمان توفير خدمات الاتصالات بجودة عالية.

وقال الجهاز، في بيان له، إن الإطار التنظيمي لتراخيص إنشاء وتأجير أبراج المحمول، يتم بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمحليات لضمان سرعة إصدار تراخيص بناء الأبراج.

إتاحة ترددات جديدة لمقدمي خدمات الاتصالات

وأكد أنه قام بطرح ترددات إضافية لمقدمي خدمات الاتصالات في السوق المصري لأول مرة باستخدام تقنية TDD، والتي تعتمد على عمليتي تحميل وتنزيل البيانات في حزمة ترددية واحدة مع التقاسم الزمني بينهما بدلاً من استخدام تقنية FDD، والتي تعتمد على نظام الحزم المزدوجة للفصل بين الإرسال والاستقبال، مما يعظم الاستفادة من كفاءة استخدام الطيف الترددي في عمليات نقل البيانات من حيث السرعات والسعات.

زيادة سرعة نقل البيانات 70%

تساهم تلك الطروحات الجديدة والتقنيات الحديثة على عمل نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، حيث من المتوقع زيادة سرعة نقل البيانات باستخدام الترددات الجديدة بنسبة 70% عن السرعات الحالية للشبكات في المناطق المغطاة.

قال أيمن عصام ، رئيس قطاع الشئون القانونية والعلاقات الحكومية في فودافون مصر، إن الشركة تواجه صعوبة في بناء أبراج محطات المحمول الجديدة إذ يتطلب بناء كل برج الحصول على أكثر من 20 موافقة حكومية تستغرق فترة زمنية تقترب من العام.

وأضاف لـ"الوطن"، أن الحكم على سوء جودة الخدمة من عدمه لا يقتصر فقط علي الترددات بل يتعلق بالأبراج، علاوة على لجوء بعض المشتركين إلى شراء معدات غير شرعية لتقوية الشبكات، مؤكدا أن سعة بناء الأبراج سيساهم بشكل كبير في حل أزمة سوء الخدمات.