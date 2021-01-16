«تنظيم الاتصالات» يوجه شركات المحمول بتحسين خدمات المواطنين

قالت مصادر بقطاع الاتصالات، إن «تنظيم الاتصالات» وجّه شركات المحمول الأربعة: «فودافون - أورنج - اتصالات - وي» بتحسين خدماتها والوصول بالتغطية إلى المناطق التي جرى الإشارة إليها، باعتبارها ضعيف التغطية رغم الكثافة السكانية بها.

أضافت المصادر في تصريحاتها لـ«الوطن»، عقب صدور تقرير مؤشرات جودة أداء خدمات الاتصالات، الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن التوجيهات شملت ضرورة سرعة التفاعل والاستجابة من جانب الشركات مع أي مشكلات يجرى الإبلاغ عنها، وضرورة التواصل مع العملاء لاستبيان جودة الخدمة ومدى رضاهم عنها، داعية عملاء شركات المحمول الأربع، إلى التفاعل البناء والإيجابي، والإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات تتعلق بالشركات التي يتبعونها.

وأصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، التقرير الربع سنوي الرابع لمنظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات «عن الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020»، والذي يعرض أهم المؤشرات المتعلقة بشكاوى مستخدمي أجهزة المحمول وخدمات الهاتف المحمول والانترنت الثابت، ونسبة ووقت حل الشكاوى بعد تصعيدها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

تنظيم الاتصالات يتلقى شكاوى المستخدمين على مدار الساعة

ويتلقى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات تجاه مقدمي خدماتهم على مدار الساعة، عن طريق مركز الاتصال 155، بالإضافة إلى وسائل اتصال الكترونية قام الجهاز بإضافتها حديثًا، لتيسير التواصل مع المستخدمين وإتاحة قنوات غير تقليدية لتلقى الشكاوى مثل موقع الجهاز على الانترنت، وصفحات الجهاز على منصات التواصل الاجتماعي، وتطبيق الدردشة الفورية «الواتس آب»، مما أسفر عن تلقي 54.563 شكوى خلال الربع الرابع مقارنة بعدد 51.318 شكوى تم تلقيهم خلال الربع الثالث بزيادة قدرها 6%.

ويعد أهم ما جاء بالتقرير، تصعيد 54.563 شكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من قبل المستخدمين تجاه مقدمي خدماتهم، تشمل: 15.798 شكوى هاتف محمول، و25.548 شكوى إنترنت ثابت، و 11.939 شكوى هاتف ثابت، و1.278 شكوى أجهزة محمول.