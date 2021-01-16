طريقة تقديم شكوى لـ«تنظيم الاتصالات» حال ضعف شبكات المحمول

يتلقى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات تجاه مقدمي خدماتهم على مدار الساعة، عن طريق مركز الاتصال (١٥٥)، بالإضافة إلى وسائل اتصال الكترونية قام الجهاز بإضافتها حديثاً لتيسير التواصل مع المستخدمين وإتاحة قنوات غير تقليدية لتلقى الشكاوى مثل موقع الجهاز على الانترنت، وصفحات الجهاز على منصات التواصل الاجتماعي، وتطبيق الدردشة الفورية (الواتس اب). وقال الجهاز فى بيان، أن تلقى حوالى ٥٤٫٥٦٣ شكوى خلال الربع الرابع من 2020، مقارنة بعدد ٥١٫٣١٨ شكوى تم تلقيهم خلال خلال الربع الثالث.

وأوضح الجهاز أنه تم تصعيد ٥٤٫٥٦٣ شكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من قبل المستخدمين تجاه مقدمي خدماتهم، تشمل: ١٥٫٧٩٨ شكوى هاتف محمول، و٢٥٫٥٤٨ شكوى انترنت ثابت، و١١٫٩٣٩ شكوى هاتف ثابت، و١٫٢٧٨ شكوى أجهزة محمول.

3 شروط للتقدم بالشكوى

وضع الجهاز ثلاث نقاط يجب على المستخدم التأكد منها قبل تسجيل الشكوى، وهى أن يكون الرقم المشكو منه مملوك الشاكى بالفعل، وفى حالة تسجيل شكوى للغير يجب أن يكون الشاكى مفوض كتابيا بذلك، فى حالة ثبوت أن الشاكى غير مالك للخط المشكو منه لن يتم استكمال فحص الشكوى، وأن يكون المستخدم قد قام بالشكوى للمشغل المعنى ولم يتلق ردا، أو كان الرد غير مرضى بالنسبة له، فى حالة أن تكون الشكوى بخصوص حسابات شركات، يجب أن يكون الشاكى المفوض الرسمى للحساب.

وياتى ذلك في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على دعم حقوق المستخدمين وضمان تقديم خدمات اتصالات ذات جودة في السوق المصري، أصدر الجهاز التقرير الربع سنوي الرابع لمنظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات (عن الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر ٢٠٢٠)، والذي يعرض أهم المؤشرات المتعلقة بشكاوى مستخدمي أجهزة المحمول وخدمات الهاتف المحمول والانترنت الثابت، ونسبة ووقت حل الشكاوى بعد تصعيدها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.