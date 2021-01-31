«تنمية المشروعات» يوفر فرص عمل للعائدين من الخارج بتمويل يصل لـ10 ملايين

قال محمد عبدالملك رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، إن توفير فرص عمل للعائدين من الخارج، يأتي في إطار بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الهجرة والعاملين بالخارج في إطار مبادرة «نورت مصر» التي نخاطب من خلالها كل أبناء مصر العائدين من الخارج نتيجة التأثر بأزمة فيروس كورونا.

لدينا 300 دراسة جدوى جاهزة للعمل

وأضاف عبدالملك، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى، أننا اتفقنا مع هذه الوزارات «التخطيط والهجرة» على تقديم يد العون لهؤلاء الشباب بإتاحة فرص عمل من خلال إقامة مشروعات وتتيح تقديم دراسات جدوى جاهزة للعديد من المشرعات، ولدينا نحو 300 دراسة جدوى جاهزة، ويستطيع أي شاب التعرف على هذه الدراسات وأبعادها الاقتصادية سواء التسويقية، المالية، أو الفنية.

استقبلنا في المبادرة حتي الآن نحو 7 آلاف شاب

وأكد، أن الجهاز فتح أبوابة وفروعه الـ33 على مستوى الجمهورية بكل المحافظات، ونستقبل فيها هؤلاء الشباب، لنرى قدراتهم وخبراتهم ومعرفة مدى ملائمة الوظائف التي كانوا يعملون بها في الخارج لسوق العمل المصري ونحدد معهم الأفكار التي من الممكن أن يبدأوا بها داخل مصر، لذلك استقبلنا في هذه المبادرة حتي الآن نحو 7 آلاف شاب وحصلنا على بياناتهم من وزارة الهجرة وندعوهم لجلسات مشتركة للوصول إلى نقاط مشتركة بيننا لتحديد فرصة العمل والمشروع المناسب للقدرات والخبرات.

نتيح تمويل يصل إلى 10 مليون جنيه للمشروعات الصناعية الجديدة

وتابع، أنه في البداية نعطيه تدريب متخصص في كيفية إدارة المشروع، بعد ذلك نستخرج له الأوراق والمستندات الرسمية للمشروع، لافتا إلى أن الشاب هو من يحدد الفكرة التي يستطيع أن يعمل فيها، وبناء على ذلك نستخرج المستندات مثل البطاقة الضريبية والسجل التجاري والرخصة، ثم نتيح تمويل قد يصل إلى 10 ملايين جنيه للمشروعات الصناعية الجديدة، و3 مليون للمشروعات غير الصناعية، ولا نتركه بعد ذلك ونسانده خطوة بخطوة.