صرف 968 ألف جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنيا

سلم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، 128 مشروعا تنمويا متناهي الصغر لأبناء المحافظة، اليوم، بتكلفة 968 ألف جنيه، مقدمة من صندوق التنمية المحلية، والممول من الإدارة العامة لبناء وتنمية القرية المصرية، بحضور الدكتورة وفاء فداوى مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة.

طالب المحافظ، الجميع بتبني ثقافة العمل الحر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لتوفير "حياة كريمة" لأبنائها، من خلال دعم ومساندة كافة المشروعات والبرامج التنموية، بهدف زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة، كما طالب المحافظ، أصحاب المشروعات بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس كورونا.

وأكد المحافظ، أن المنيا تأتى فى مقدمة المحافظات المستفيدة من قيمة الاستثمارات المخصصة على مدار أربع سنوات متتالية، مما يعود بالنفع على شباب المحافظة وتقليل نسبة البطالة، وتوفير فرص عمل حقيقية تساهم في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة، متمنيا بان تكون تلك المشروعات فاتحة خير للمستفيدين.

من جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء فداوى، مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية، أنه تم تسليم 128 مشروعاً تنموياً متنوعاً، ستوفر 128 فرصة عمل مباشرة، بإجمالي تمويل يصل إلى حوالى 968 الف جنيه، وتستهدف تلك المشاريع خدمة المرأة المعيلة والشباب وزوجات الشهداء، حيث تتنوع المشروعات ما بين (حرفية، خدمية، إنتاج حيواني).

وأضافت أن المشروعات تأتى في شكل قروض صغيرة تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه، ويمولها صندوق التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المحلية، ومتاحة لجميع الفئات وتكون دون فائدة بمصاريف إدارية فقط تصل إلى 4% طبقا للكتاب الدوري الصادر من صندوق التنمية المحلية.

من جهة أخرى، أهدت جامعة المنيا درعها للدكتور محمد جلال حسن، نائبها لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تكريما وتقديراً لعطاءه وإنجازاته المتميزة، خلال حفلا تكريمه لبلوغه السن القانونية للمعاش، وتقديراً لمجهوداته في خدمة الجامعة.

حضر الحفل الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعه، الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا السابق، والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أبو بكر محي الدين نائب رئيس الجامعة السابق، ونواب الجامعة السابقين، وعمداء الكليات، ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس، والدكتور باسم عبد الحكيم أمين الجامعة، والقيادات الأمنية والتنفيذية بمحافظة المنيا، والقيادات الجامعية والعاملين بالجامعة.

وقال الدكتور مصطفي عبد النبي أن تكريم جامعة المنيا إعلاء لرسالة قيم العطاء وحب العمل لأجيالنا القادمة، مشيراً إلى أن العطاء لا يتوقف عند منصب، بل يزيد بحب المكان الذي يستحق أن يقدم له كل عزيز وغال، وحب الوطن الذي ينهض بفكر وعطاء أبناءه، مؤكداً على أن الجامعة زاخرة بأبنائها الذين سيكملون مسيرة العطاء لرفعة جامعتهم العريقة.

وخلال كلمة الدكتور عصام فرحات بالحفل أكد أن ما شهده قطاع شئون البيئة بالجامعة أثناء تولي الدكتور "محمد جلال" مسؤولية القطاع من حراك واضحاً وإنجازات هامة في العديد من المجالات وخاصة بالقوافل البيئية المتكاملة، والتطوير والاستحداث للعديد في المراكز الخدمية، وهو الأمر الذي أبرز دور الجامعة وتأثيرها المجتمعي، والذي أثبته الأرقام والاحصائيات المحلية والدولية، وتحديداً بتصنيف "التايمز" الدولي الذي يعكس دور الجامعات المجتمعي والتنموي، وتحقيقها لأهداف التنمية المستدامة، وهو حصول الجامعة علي الترتيب رقم 601 على مستوي العالم ليكون خير شاهد علي ما تحقق من إنجاز في قطاع خدمة المجتمع.