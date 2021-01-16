«السقطي»: الدعم الموجه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير مسبوق

قال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن المواطنين يقبلوا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفضل الكثير من الحوافز التي أولتها الحكومة لهذا القطاع، سواء بالفائدة المدعمة، أو الضرائب المقطوعة، بحيث يتم تحديد الضرائب سلفا للإنتاج بقيمة معينة، «الذي يبدأ هذا المشروع لن يعاني فيما بعد بتحديد مأمور ضرائب ربحه أو يحدد له مبيعاته، وهناك قيم ثابتة سيتم وضعها في هذا الجزء، وستكون قيم منطقية».

وأضاف «السقطي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن حجم الدعم الذي سيوجه حاليا والفترة المقبلة لمشروعات الصغيرة والمتوسطة غير مسبوق بالمرة، سواء في الأماكن وإنهاء الإجراءات بسرعة، أو في التسويق، بحيث تظهر بعض المجمعات الفترة المقبلة يكون محدد سلفا النشاط الذي سيقوم به كصناعة.

وأشار رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن أبرز هذه المشروعات في صناعة أدوات المعمار، والتي يتم استيرادها، مثل فرشاة الدهان ومستلزمات الأرضيات، وجميع الأدوات المكتبية، وكل الأدوات الصغيرة التي يتم استخدامها في الكهرباء والسباكة، إضافة لمعظم اكسسوارات الموبايلات والكهرباء، والملابس.

الإقبال على صناعة الملابس منخفض

ولفت، أن الإقبال على صناعة الملابس منخفض من قبل المستثمرين، لأن صورة هذه الصناعة غير واضحة: «لو واحد النهاردة بيفكر أنه يعمل حاجة وعنده القدرة أنه يعمل يجد صعوبة شديدة أنه يعمل، سواء أنه يجيب الأدوات أو الماكينات، وحاليا بيتم توفير هذا الكلام».

كانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أوضحت أنَّه وفقا للقانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75٪، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1٪ .