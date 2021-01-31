«المقاولون العرب»: نافورة النيل معلم مصري جميل وكنز منسي (فيديو)

قال الدكتور المهندس محمد يوسف، عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن عودة نافورة النيل للعمل مرة أخرى بعد توقف دام 40 عاما، هو أمر جيد للغاية ويسعد الجميع سواء المسؤولين أو المواطنين، خصوصا وأن هذه النافورة معلم من المعالم الجميلة التي كان يحب أن يراها المصريون، مؤكدا على أن العديد من الأجيال لم تشهد هذه النافورة وهي تعمل.

نافورة النيل جزء من الكنوز الغارقة لمصر

وأوضح عضو مجلس إدارة شركة «المقاولون العرب» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على «إكسترا نيوز» أن نافورة النيل تم إنشاؤها منذ عام 1956، وتم تشغيلها لفترة، ثم توقفت عن العمل، وهي جزء من فكرة الكنوز الغارقة لمصر، والاستثمارات الغارقة للدولة المصرية، والدولة المصرية تنقب عن هذه الكنوز، وهذه النافورة من المعالم الهائلة بمصر، كاشفا أن مجلس الوزراء كلف الشركة بتولي هذا المشروع الهام.

لم نضف أي جديد بنافورة النيل ولكن ماتم هو إصلاح ماهو قائم

وشرح عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب أن صعوبة العمل في النافورة كان متمثلا في أن النافورة يتم تجديدها ولكن في الإطار الموجود بالفعل، وعدم إضافة أي جديد بها، ولكن مايتم إصلاح ماهو قائم، مشيرا إلى أنه تم تجديد المبنى الخرساني وتهيئته وعمل إصلاح له، وعمل تقويات تتحمل طلمبات ضح المياه الجديدة، واستغرق العمل بها 3 أشهر، «لازم نتوجه بالشكر لهيئة قناة السويس والفريق أسامة ربيع خصوصا وأن الهيئة هي الجهة الممولة للتجديد، وهذه النافورة اشترك بها فريق وطني كامل لإعادة إحيائها مرة أخرى».