المقاولون العرب: واجهنا تحديات لإحياء نافورة نهر النيل «أصبحت راقصة»

أشاد طارق خضر، رئيس قطاع التشييد بشركة المقاولون العرب، بإعادة إحياء وتشغيل نافورة نهر النيل، بعد توقفها منذ أكثر من 40 عامًا، فذكر أن إحدى الشركات الألمانية شيدت تلك النافورة منذ عام 1956، حيث كان يتم تشغيلها بتكنولوجيا تواكب الحقبة الزمنية التي نشأت فيها، لكنها تعطلت منذ 40 عامًا، وظهرت هناك تكنولوجيا متقدمة.

شركة ألمانية أنشأت النافورة في عهد عبد الناصر

وأضاف «خضر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن تلك النافورة أنشئت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بوسط النيل، وكانت شركة «جوليوس برجر» للأشغال العمومية من ألمانيا الغربية هي القائمة على تركيبها.

طورنا النافورة بأحدث النظم الحديثة في التشغيل

وأوضح رئيس قطاع التشييد بشركة المقاولون العرب، أن شركة المقاولون العرب عكفت على إحياء تلك النافورة، وتم تطويرها في الأيام الماضية بأحدث النظم الحديثة في تشغيل النافورة مع الحفاظ على التصميم القديم وإدخال التكنولوجيا الحديثة في التشغيل.

حافظنا على تكوين شكل زهرة اللوتس في النافورة

وأشار رئيس قطاع التشييد بشركة المقاولون العرب، إلى أن نافورة نهر النيل أصبحت راقصة، وأدخل عليها تكنولوجيا حديثة قائمة على 5 أنظمة، وفي الوقت ذاته تم الحفاظ على تكوين شكل زهرة اللوتس، «واجهنا تحدي إعادة تشغيل وتطوير النافورة في وسط النيل لأنها في قلب نهر النيل والاستعانة بمكاتب خبيرة في الأعمال المدنية».

وتابع: «سيكون هناك أكثر من شكل مختلف تكونه النافورة قريبا»، كما نشرت الصفحة الرسمية لشركة المقاولون العرب على موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك» فيديو وصور لتجارب تشغيل نافورة نهر النيل بوسط القاهرة بعد توقف دام 40 عاما.