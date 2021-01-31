استقرار الطقس في الإسكندرية وتوقعات بعدم سقوط أمطار

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم الأحد، طقسًا مستقرًا وهادئًا ومشمشًا، وذلك خلال أيام نوة الكرم، ووفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية توقف سقوط الأمطار على المدينة الساحلية.

واجتاحت المدينة، رياح باردة وسط تواجد كثيف للمواطنين على كورنيش الإسكندرية للتنزه والاستماع بطقس الإسكندرية في فصل الشتاء.

ووفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية التي أعلنتها غرفة التعامل مع الأمطار بمحافظة الإسكندرية، فإنه من المتوقع هدوء الأمطار خلال الفترة المقبلة.

كانت المدينة شهدت منذ أيام طقسًا غير مستقر، حيث هطلت الأمطار ما بين متوسطة وغزيرة مع بداية قدوم نوة الكرم، وارتفاع موج البحر عن منسوبة الطبيعي، إذ وصل إلى 4 أمتار، إلا أن التغيرات المناخية سرعان ما هدأت، وتوقفت الأمطار، وانخفضت سرعه الرياح.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، إن عمال الصرف الصحي تمكنوا من تنظيف الشوارع والمصبات والمطابق بعد توقف الأمطار، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا تنظيف كافة الشنانيش استعدادًا لأى تقلبات جوية وتغيرات مناخية.

وأضاف «نافع» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه وفقاً للتغيرات المناخية لا تأتي النوات كما كانت، لذلك يتم المتابعة المستمرة واليومية مع هيئة الأرصاد الجوية من أجل التعرف على توقعات ورفع درجة الاستعداد القصوى ونزول السيارات، خاصة أن الكثير منها متمركزة في البؤر الساخنة من أجل التدخل السريع.

وأوضح أن الجميع في الشارع وعلى إستعداد، ويتم التأكد من كافه الاستعدادات، لافتاً إلى أن المدينة لم تشهد أي تجمعات المياه خلال الأيام التي تساقطت فيها الأمطار.