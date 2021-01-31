تدريب 27 مسؤول موارد بشرية بالقطاع الخاص في الإسكندرية ضمن «اشتغل فني»

اختتمت فعاليات ورشة عمل رفع كفاءة مسئولي الموارد البشرية بالقطاع الخاص التي نظمتها مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، بالتعاون مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني «TVET EGYPT»، والممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع وزارتي القوى العاملة، والتربية والتعليم والتعليم الفني في إطار أنشطة مبادرة «اشتغل فني»، وشملت 27 منشأة ممثل من كل منها متدرب لتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتأهيلهم للانطلاق في سوق العمل.

وقالت ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، إنَّ الورشة تأتي في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بملف تدريب الشباب في كل المجالات، وفي ضوء توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان بالعمل على إيلاء هذا الملف أولوية قصوى لمديري مديريات القوى العاملة بمختلف محافظات الجمهورية.

ولفت إلى أنَّ ورشة العمل تهدف إلى رفع كفاءة مسؤولي الموارد البشرية بالقطاع الخاص بشركات محافظتي الإسكندرية والبحيرة، حيث تأتي تماشياً مع خطة الدولة للتنمية المستدامة وتنمية الكوادر البشرية، الأمر الذي بدوره يدعم تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني والتدريب المهني، وربط الخريجين بسوق العمل والفرص المتاحة به، فضلًا عن المهن المستجدة والمطلوبة لسوق العمل الداخلي والخارجي.

وسلم ياسر سعيد، وماجد بركات مديرا البرنامج، في ختام ورشة العمل شهادات اجتياز الدورة والتي استمرت 4 أيام، تمّ خلالها تدريب الشباب من الجنسين من العاملين بإدارات الموارد البشرية بعد ترشيحهم من قبل مكتب تشغيل برج العرب التابع للمديرية، وشملت 27 منشأة ممثل من كل منها متدرب لتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتأهيلهم للانطلاق في سوق العمل .

كما شمل البرنامج التدريبي تعزيز قدرات المشاركين في مجال إدارة آليات الاستقطاب وعلاقتها بسياسات الموارد البشرية، مثل وصف وتحليل الوظائف والأعمال وتزويدهم بأساليب وأدوات تطبيق آليات الاختيار، وإجراء المقابلات والاختبارات، وزيادة الوعي بنظام التوظيف الاليكتروني، ومهارات التواصل والعرض والتقديم.