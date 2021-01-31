إصابة 16 في حادث تصادم أوتوبيس بميكروباص بـ«صحراوي الإسكندرية»

أصيب 16 شخصًا، صباح اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين أوتوبيس تابع لأحد الشركات وسيارة ميكروباص على طريق «الإسكندرية - القاهرة» الصحراوي في اتجاه القاهرة أمام مجمع البترول.

وتلقت غرفة عمليات هيئة الإسعاف في الإسكندرية بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير على طريق الإسكندرية الصحراوى، حيث تم توجيه سبع سيارات فورًا إلى مكان الحادث.

وتمكنت سيارات الإسعاف من نقل المصابين إلى مستشفى جمال حمادة المركزي، بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، حيث تم إجراء الكشف الطبى وعمل الأشعات اللازمة لجميع المصابين.

وقال بيان صادر عن مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، إن المصابين هم 14 رجلًا وامرأتين تتراوح أعمارهم بين 20 و44 سنة، والإصابات أغلبها عبارة عن كدمات بسيطة بأماكن متفرفة دون كسور، وتم تقديم العلاج لها فى المستشفى.

وأضاف البيان أن مصابًا واحدًا يعاني من كسر فى الضلوع، وتجمع هوائي بالرقبة، وتم تحويله إلى المستشفى الرئيسي الجامعي لاستكمال العلاج.