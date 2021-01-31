مدرب ناشئات اليد: الدنمارك الأوفر حظا للفوز ببطولة العالم

قال الكابتن رامي عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب ناشئات كرة اليد تحت 18 سنة، إن الدنمارك هي الأوفر حظا في الفوز ببطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر، لأن تاريخها وخبرات لاعبيها تؤهلها للحصول على كأس العالم لأن أداءهم بعد مباراة منتخب مصر كان قويا للغاية، وميكيل يانسن كان يؤدي بشكل رائع، ولاندن حارس مرمى الفريق استغل خبراته الكبيرة، وبالتالي فأنا أرى أن حظ الدنمارك أفضل في النهائي.

أتوقع أن تفوز إسبانيا اليوم على فرنسا

وأضاف «عبد اللطيف»، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى: «منتخبات أوروبا لا تلعب تحصيل حاصل نهائيا هما جايين يؤدوا كأس عالم قوي، وكل المنتخبات شاركت بمستوى قوي جدا، ومتوقع أن أسبانيا النهاردة تفوز على فرنسا لأنها أدت مباريات أقوى من فرنسا في كل المباريات اللي اتلعبت في الأدوار التمهيدية».

أمتوقع أن تحصل مصر على ميدالية في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو

وأكد، أن منتخب مصر فريق قوي وأدى بطرق هجومية ودفاعية قوية للغاية، حيث يضم جيلا من الشباب مع جيل من الخبرات، مما جعلنا نرى ذلك في مزيج من الخبرة والشباب في المنتخب: «بدليل إن المنتخبين اللي إنت خسرت منهم هم اللي بيلعبوا النهاردة نهائي كأس العالم، ومن المتوقع أن تحصل مصر على ميدالية في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو».