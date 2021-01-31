3 قضايا يواجهها والد «طفلة التعرية» بعد الحكم بحبسه 3 سنوات

خسر والد «طفلة التعرية» بالدقهلية قضيتين أقامها هو ووالدته ضد والد زوجته وآخرين، بعد أن ادعى أنهم اعتدوا عليهم بالضرب على خلاف الحقيقة، حيث ثبت أنه هو الذي ضرب و«عض» والد زوجته، ومن ثم قضت محكمة أول درجة غيابيًا بحبسه 3 سنوات.

وقال محمد عبد المنعم أبو خطي، محامي الأم والجد، إن رمضان حسنى رمضان، وشهرته رمضان أبو الشحم، 34 سنة، والمقيم في قرية «بانوب» التابعة لمركز نبروه، والمعروف بـ«طفلة التعرية» ووالدته «السيدة ال. إ»، 61 سنة، حركا قضيتين شكيا فيهما الجد وأقاربهم بالضرب وإحداث إصابات بهما، وثبت أن كل هذه المحاضر كيدية.

وذكر: «حصلنا على براءة في القضية الأولي يوم 16 يناير الجاري، ثم براءة في القضية الثانية يوم 30 يناير الجاري، لافتًا إلى أن إدعاءات الزوج وأمه كلها كانت عارية من الحقيقة وأنه هو المعتدي الحقيقي.

وأضاف أبو خطي، لـ«الوطن»، أن الزوجة تعرضت لأبشع أنواع الضرب والتعذيب والإهانة، مشيرًا إلى أن التقارير الطبية التي حصلت عليها الزوجة ووالدها حقيقية وتفيد بتعرضهما لإصابات وأنهما ظلا يتلقيان العلاج بسببها لفترة طويلة، وهو الأمر الذي دفعهما إلى تحرير 3 محاضر ضد الزوج، أحيلت جميعها إلى القضاء.

وذكر المحامي، أن القضايا الثلاث تتضمن الضرب وتصوير الزوجة عارية وإرسال صورتها لوالدها، ثم إجبارها التوقيع على إيصالات أمانة.

وأشار إلى أنه في قضية الضرب حررت الزوجة «آمال ب.م.» ضد زوجها المتهم محضر بضربها، وحصلت علي تقرير طبي في 24 أكتوبر 2020، جاء فيه إصابتها «بسجحة بالساعد الأيمن، وكدمة بالأصبع السبابة باليد اليسرى وكدمة وسحجات بالعضد الأيسر، وسحجة بالكوع الأيسر، وكدمة بالفخذ الأيمن، وكدمة بالساعد الأيسر، وكدمة بالرقبة الخلف».

وفي القضية نفسها، حرر جد الطفلة «البسيوني م. ف.» محضرًا بالضرب، وحصل علي تقرير طبي بـ«سجحات بالوجه من الجهة اليمني، وعضة بالخد الأيمن، وعضة بالكتف الأيسر، وسحجات باليد اليسري، وخدوش بالركبة اليسري، وخدش بالقدم الأيسر».

يذكر أن المتهم محبوس حاليًا على ذمة قضية فيديو تعرية طفلته، وعمرها عام وشهرين، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد ظهوره في فيديو وهو يعري طفلته وينزع عنها ملابسها في الشارع.