إنقاذ لاعب ابتلع لسانه في مباراة بالقسم الثالث ببني سويف «صور»

نجح محمود إسماعيل، أخصائي إصابات الملاعب بفريق إهناسيا الرياضي ببني سويف، في علاج لاعب الفريق أحمد عبدالعظيم «عظيمة» والذي كاد أن يفارق الحياة في مباراة فريقه أمام نظيره «أبوكساة» بدوري القسم الثالث، بملعب الساحة الشعبية في مدينة إهناسيا ببني سويف.

بدأت الواقعة عقب مرور 10 دقائق من شوط المباراة الثاني، حيث اصطدم «عظيمة» بأحد لاعبي «أبوكساة» في كرة مشتركة، وسقط على الأرض مغشيًّا عليه قبل أن يبتلع لسانه وسط حالة من الهلع والخوف إنتابت جميع من كان في الملعب، خاصة مع وعدم وجود مؤشرات توضح قدرته على الحركة.

وعلى الفور، تدخل محمود إسماعيل ، اخصائي إصابات الملاعب بالفريق، ونجح في التعامل مع حالة ابتلاع اللسان وإنقاذ اللعب في الوقت المناسب، وإجراء الإسعافات الأولية له، ونهض «عظيمة» وخرج مترجلًا على قدميه، قبل التوجه إلى المستشفى بسيارة الإسعاف للاطمئنان عليه، وسط سعادة الاعبين بالاطمئنان على اللاعب وعبارات الإشادة بأخصائي الفريق.

ونشر نادي إهناسيا الرياضي على صفحته بـ«فيس بوك» منشورًا يشيد بأخصائي إصابات الملاعب بالفريق، لتعامله السريع مع اللاعب، والذي أجريت له عملية جراحية، اليوم الأحد، بأحد مستشفيات بني سويف.

وأنتهت المبارات التي جرت أحداثها على ملعب الساحة الشعبية بإهناسيا، ضمن منافسات الجولة التاسعة للمجموعة الرابعة بالقسم الثالث، بهزيمة صاحب الأرض بهدفين دون رد.

وتقدم أمير عبدالحي، المدير الفني لفريق إهناسيا، باعتذار عن الاستمرار في منصبه، عقب قيادته للفريق في مباراتين فقط، حيث تعادل في الأولى مع إطسا بهدف لكل فريق، وخسر الثانية من أبوكساة بهدفين نظيفين.

ويحتل إهناسيا المركز الحادي عشر بالمجموعة الرابعة للقسم الثالث برصيد 6 نقاط.