صدور عدد جديد لمجلة «مصر معاك»: معرض إحلال المركبات ضمن أبرز الموضوعات

تُصدر وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، العدد الخامس والعشرين من مجلة «مصر معاك»، في بداية العام 2021، حيث تطلق الوزارة، اليوم «الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج»، وتحمل صفحات المجلة تفاصيلها.

رعاية رئاسية لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، وزيرة الهجرة تشيد بدعم ومشاركة المصريين بالخارج، ونجاحات مبهرة لأولادنا بالخارج، أبرز موضوعات العدد.

ويضم العدد رسائل السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة، إلى المصريين بالخارج، مشيدة بدورهم الداعم للقضايا الوطنية، ومثمنة نجاحاتهم الرائعة في مختلف المجالات، ليثبتوا عن جدارة أنَّهم أبناء حضارة سبقت العالم أجمع في كل فنون المعرفة.

ويتناول العدد رعاية الرئيس لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، تتوّيجًا لحرص الوزارة على إدماج المصريين بالخارج في العديد من المشروعات الاقتصادية والاستثمارية، لدعم جهود الدولة المصرية، والإسهام في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ويضم العدد أيضًا، تفاصيل افتتاح أول معرض لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وتضم جانبًا من خيرات بلدنا التي تحظى بسمعة عالمية.

والمجلة متاحة باللغة العربية عبر الرابط التالي من هنـــا .

وباللغة الإنجليزية عبر الرابط التالي من هنـــا.