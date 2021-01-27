أحواض ورد بضفاف الترع.. المنيا تفرح بمشروعاتها القومية

حرص القائمون على عمليات تبطين وتأهيل الترع في المنيا، علي تصميم أحواض منزرعة بالورود المتنوعة، في إشارة لأهمية الحفاظ على المظهر الجمالي وعدم العبث به، ودعوة للفرحة بالمشروعات القومية، التي يتم تنفيذها على أرض الواقع بالمحافظة.

وقال مسؤول بري المنيا، إن المهندس تامر عبدالحميد شرف مدير عام ري غرب المنيا، اقترح تصميم تلك الأحواض، لإضفاء شكل جمالي من ناحية، وحث المواطنين على الحفاظ على الترع، وعدم العبث بتلك الأماكن، بإلقاء القمامة من ناحية أخرى.

وظهر أحد الأطفال، يلتقط صورا بجانب فرع ترعة الرحمة بقرية دمشير التابعة لمركز المنيا، وتغمر السعادة وجهه احتفاء بالمنظر الجميل، الذي يزين ضفاف الترعة، في مشهد لم يعتاده الأهالي من قبل.

وكانت مصلحة الري، أطلقت مبادرة بعنوان «حافظ على ترعتك»، من خلال إتاحة خدمة الإبلاغ عن مخالفات إلقاء القمامة بالترع، عبر واتساب رقم (01068800587)، إذ يُمكن للمواطن، إرسال صورة لحالة إلقاء القمامة بالترع وموقع الترعة بالقرية، لإتخاذ اللازم فورا، نحو رفع تلك المخلفات، والتنسيق مع الأجهزة والوحدة المحلية المختصة، في إطارالمشاركة المجتمعية، وتعزيز آليات رصد المخالفات.

وناشدت مديرية الري بالمنيا المواطنين، بالحفاظ على نظافة الترع والمجاري المائية، ومكتسبات مشروع التأهيل والإسهام بالمشاركة في الإبلاغ عن حالات إلقاء القمامة وتلويث الترع، خاصة بعد المجهودات والاستثمارات المبذولة لتأهيل ورفع كفاءة الترع على مستوي الجمهورية حرصا على نظافة البيئة وتوفير مياه نظيفة صحية خالية من الملوثات.

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