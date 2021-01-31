إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار حملات إزالة التعديات من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وبهدف القضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية، وتحرير محاضر واتخاذ اللازم مع المخالفين.

من جانبها، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط حالة تعد بالبناء علي أرض أملاك دولة بقرية طحا الأعمدة، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار حالة بناء مخالف في المهد بقرية إبشاق التابعة لمجلس قروي بني علي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، تنفيذ الحملات الرقابية على المحال والمطاعم والكافيهات، يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة التزام المواطنين لارتداء الكمامات الطبية وتحرير المحاضر لغير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

قال العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير 22 محضر لعدم ارتداء الكمامة، مشددا على استمرار الحملات بصفة يومية لمتابعة التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها الدولة المصرية.

ومن جهة آخرى، نفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا حملة لرفع الاشغالات بطريق عزبة صادق قلينى، برئاسة المهندس حامد فخرى نائب رئيس المركز، بهدف إعادة الانضباط، وتسيير الحركة أمام المارة، والحفاظ على السيولة المرورية، والحفاظ علي المظهر الحضاري للشوارع.

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