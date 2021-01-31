إصابة 7 في انقلاب ميكروباص بزراعي بني سويف

أصيب 7 أشخاص بإصابات مختلفة، منذ قليل، في حادث مروري إثر إنقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الزراعي بني سويف، قرب مدخل مدينة الواسطى شمال المحافظة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بالطريق الزراعي بني سويف قرب مدخل مدينة الواسطى، إثر إنقلاب سيارة ميكروباص، وإصابة 7 أشخاص، ووجه بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة ونقل المصابين إلى اقرب مستشفى وتوجيه رجال المرور لرفع آثار الحادث.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعاف الأولية، تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى.

وتبين أن المصابين هم منيرة بيومي توفيق، 51 سنة، مقيمة مركز الواسطى، مصابة اشتباه كسر بالقدم اليمنى، وشيماء عبدالمنعم عبد الرحمن، 32 سنة، ممرضة، مصابة اشتباه كسر بالكتف الأيسر، وأسماء أحمد جمعة، مقيمة الواسطى، 29 سنة، ممرضة، مصابة جروح وكدمات متفرقة، وطارق حمدي ياسين، 22 سنة، ومقيم بالواسطى، مصاب جروح وكدمات متفرقة، وأحمد مجدي جلال، 27 سنة، مقيم إهناسيا، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وأسامة صلاح حسين، 30 سنة، مقيم مركز إهناسيا، مصاب أشتباه كسر بالذراع الأيمن، ومصطفى علي سيد،17 سنة، ومقيم بمدينة ناصر، ومصاب جروح وكدمات متفرقة.

ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الاسعافات الأولية والعلاج، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالحادث.