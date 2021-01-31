طلب برلماني بوضع كاميرات مراقبة في المواصلات لمواجهة التحرش

طالبت النائبة سميرة توفيق الجزار، عضو مجلس النواب وزير النقل الفريق كامل الوزير بتركيب كاميرات مراقبة داخل وسائل المواصلات العامة، مؤكدة ضرورة الاستعانة ببرامج تكنولوجية حديثة من شأنها التعرف على الوجوه، وضبط المجرمين المتحرشين، وذلك لمنع ومقاومة التحرش بالمواصلات والقضاء على هذه الظاهرة والحد منها لحماية البنات والسيدات، بحسب قولها.

واكدت النائبة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في تعليقها على كلمة " الوزير " ان كثير من الطرق العامة تحتاج الى الصيانة واشادت النائبة بالانجازات التي تمت في قطاع النقل في الفترة الماضية

وعلق عدد من النواب على بيان وزير النقل بالجلسة العامة اليوم وقال النائب أحمد رمزى، إن تطوير السكة الحديد من الملفات "اللى عاملة صداع"، لأنه يتعلق بمصالح ملايين من المواطنين تستخدم هذا المرفق، وتابع احمد رمزي : " نطور نظام الاشارات والوزارة متبنية المشروع والهيئة بتعمله على كهرباء". ولفت إلى أن خط المناشى الخطاطبة فى معبر على الخط وتم تركيب إشارة تنبيه من 10 سنين وفى إطار التطوير تم خلعها، وكل شهر تقع حادثة.

و تساءل النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب عن تنفيذ الإتفاقية التى تم عقدها مع شركة جنرال مورتور، بشأن استيراد 100 جرار وصيانة 55جرار بالسكة الحديد، مشيرا إلى علمه وجود جرارات عطلانة، متابعا، :" عازوين نعرف العقد المبرم شغال ولا ايه؟".

وطالب عضو مجلس النواب، وزير النقل، بضرورة استغلال السكة الحديد، فى نقل البضائع، متابعا حديثه للوزير: "وعدتنا من قبل فى لجنة النقل بالبرلمان، باعداد خطة واضحة لنقل البضائع بالسكة الحديد" وأضاف: "ايضا مشروع النقل الجماعى الذكى ، كما وعدتنا، أنه سيتم فى عام 2021 حرصا على البيئة واستغلالا لشبكة الطرق الجديدة.

وتطرق زين الدين، فى أسئلته للوزير، إلى الطريق الدولى الذى يخدم نحو3 موانئ، متابعا: أتمنى إجابة لهذه الأسئلة ونتائج مثمرة لهذه الملفات.