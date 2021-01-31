حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 1-2-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وفي بيان صادر عن الهيئة، قبل قليل، أضاف الخبراء أنّه يسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، إذ تتأثر البلاد بوجود امتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1:25 إلى 1:75، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 26 15

الإسكندرية 24 14

وادي النطرون 23 13

طنطا 25 14

شبين الكوم 26 14

دمنهور 24 14

بلطيم 24 13

مطروح 25 14

السلوم 22 13

سيوة 25 07

بورسعيد 24 13

دمياط 24 13

الزقازيق 26 14

المنصورة 25 13

الإسماعيلية 25 14

السويس 26 14

العريش 24 13

رفح 24 13

رأس سدر 24 12

نخل 22 06

نويبع 25 15

طابا 24 12

كاترين 20 03

الطور 25 10

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 26 16

مرسى علم 26 14

الفيوم 24 10

بني سويف 26 07

المنيا 26 07

أسيوط 26 07

سوهاج 27 07

قنا 25 07

الأقصر 26 09

أسوان 27 08

إدفو 27 08

أبوسمبل 27 10

الوادي الجديد 25 05

شلاتين 25 16

أبورماد 24 16

حلايب 23 17

رأس حدربة 23 17