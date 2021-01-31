الأرصاد الجوية: طقس اليوم دافئ نهارا شديد البرودة ليلا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس اليوم الأحد، وكتبت هيئة الأرصاد، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، إن الطقس نهارا سيكون دافئا في القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، بينما يكون الطقس مائلا للدفئ في السواحل الشمالية، والرياح نشطة، ويكون الطقس دافئا في جنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون الرياح معتدلة.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن الطقس سيكون شديد البرودة ليلا في القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال وجنوب الصعيد، وبارد في جنوب سيناء، ويسود الصقيع في مناطق المزروعات بوسط سيناء.

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنه سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية، مشيرة لتأثر البلاد بوجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ويتأثر البحر المتوسط برياح جنوبية غربية، وجنوبية شرقية، وتكون حالته من مضطربة إلى معتدلة، بينما يتأثر البحر الأحمر، برياح شمالية غربية، وحالته معتدلة.

ارتفاع درجات الحرارة من اليوم وحتى الثلاثاء

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس المتوقع من اليوم، وحتى الثلاثاء المقبل، هو ارتفاع بدرجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارا، وشديد البرودة ليلا، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تسقط الأمطار من خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فتراتٍ متقطعة، بينما متوقع أن تسقط الأمطار المتوسطة يوم الخميس، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة، وأمطار من خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد.