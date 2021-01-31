الأرصاد: طقس معتدل على القاهرة وصقيع على وسط سيناء

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم معتدل على القاهرة والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، ودافئ على شمال وجنوب الصعيد، بينما يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

صقيع على المزروعات في وسط سيناء

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية، يكون الطقس باردا على جنوب سيناء، وصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وسيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية، وفقًا لما عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد والإعلامية منة الشرقاوي، والمذاع عبر القناة الأولى الفضائية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في بعض مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة: العظمى 23 والصغرى 12.

- الإسكندرية: العظمى 22 والصغرى 11.

- مرسى مطروح: العظمى 21 والصغرى 11.

- بورسعيد: العظمى 18 والصغرى 11.

- دمياط: العظمى 22 والصغرى 12.

- الإسماعيلية: العظمى 23 والصغرى 10.

- السويس: العظمى 22 والصغرى 10.

- العريش: العظمى 23 والصغرى 10.

- طابا: العظمى 22 والصغرى 12.

- سانت كاترين: العظمى 19 والصغرى 2.

- شرم الشيخ: العظمى 24 والصغرى 14.

- الغردقة: العظمى 25 والصغرى 12.

- الفيوم: العظمى 23 والصغرى 8.

- بني سويف: العظمى 23 والصغرى 7.

- المنيا: العظمى 23 والصغرى 7.

- سوهاج: العظمى 23 والصغرى 7.

- قنا: العظمى 24 والصغرى 7.

- الأقصر: العظمى 24 والصغرى 9.

- أسوان: العظمى 25 والصغرى 8.

- شلاتين: العظمى 23 والصغرى 16.

- حلايب: العظمى 21 والصغرى 17.

- سيوة: العظمى 22 والصغرى 6.