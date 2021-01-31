رئيس التحرير

محمود مسلم

الزراعة: ضبط أكثر من 119 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك

كتب:

الوطن
05:09 م | الأحد 31 يناير 2021
لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي، وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية، خلال شهر يناير، حيث بلغ إجمالي المضبوطات نحو 119 طن و964 كيلو لحوم.

وأكد التقرير، أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 1095 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وأضاف محمود، أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الاصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن حفاظا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

اقرأ المزيد:

«الزراعة» تجدد الاعتماد الدولي لمعامل مكافحة عفن البطاطس البني

نائب وزير الزراعة السابق تحذر من خطر يواجه صناعة الدواجن الفترة المقبلة

«الزراعة» تصدر توصيات فنية لمزارعي الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية

«الزراعة»: تصدير 37 ألف طن بطاطس منذ بداية يناير

«الزراعة» في أسبوع.. ملخص بأهم أنشطة الوزارة (إنفوجراف)

الزراعة تبدأ حملة لمكافحة الفئران لحماية محصول القمح