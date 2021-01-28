الزراعة تبدأ حملة لمكافحة الفئران لحماية محصول القمح

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع والمتابعة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الوزارة تستعد لإطلاق حملة لمكافحة القوارض من الفئران لحماية محصول القمح، والمحاصيل الشتوية والحفاظ على الصحة العامة أيضا، لافتا إلى أنّ هناك تكليفات للمديريات الزراعية المختلفة بتوفير وتجهيز الطعوم اللازمة وتوزيعها بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديريات الشؤون الصحية المشاركة في الحملة، مع تكثيف جهود الحملة في المحافظات الأكثر تعرضا لهجوم القوارض.

ولفت إلى التأكيد على أهمية إعداد برامج توعوية إرشادية لمكافحة القوارض على مستوى الإدارات والجمعيات الزراعية قبل بدء الحملة، وتوفير الطعوم والتأكد من وضع الطعوم السامة على الترع والمصارف والقنوات المائية، مع التحديد الدقيق لأماكن وجود الفئران، خاصة قرب نواتج تطهير الترع والمصارف.

وأشار إلى أنّ الوزارة تنفذ 3 حملات جماعية لمكافحة الفئران عقب حصاد المحاصيل الزراعية سواء شتوية او صيفية، إضافة إلى عمليات الصيانة المستمرة للمحاصيل القائمة بالمبيدات المتوفرة بكل محافظة لرفع المعاناة عن المزارعين وتقليل الخسائر التي تسببها الفئران في المحاصيل الزراعية والأضرار الصحية الناجمة عنها وحدوث التوازن الطبيعي بين القوارض وأعدائها الطبيعية الموجوده في الحقول والترع والمصارف.

وأوضح أنّ الحملة مستمرة بجميع المحافظات بالجمهورية حتى منتصف مارس لتنفيذ استراتيجية وزارة الزراعة، في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الزراعة لحماية المحاصيل الزراعية، وتقليل الفاقد وما تسببه من أضرار صحية واقتصادية، وتمثل الفئران خطورة كبرى على المحاصيل الزراعية وحدائق الفاكهة والخضر ومخازن الغلال والشون ومزارع الإنتاج الحيواني والمنشآت العامة والمصانع ، بسبب قدرتها على التكاثر السريع.

وتشكل القوارض من الفئران خطورة كبرى على محصول القمح، حيث تنتشر في الترع والمصارف وتتغذى على سنابل القمح خلال مرحلة طرد السنابل نهاية شهر مارس، ما يسهم في ارتفاع الهدر في القمح، حيث ارتفعت مساحة القمح المنزرعة خلال العام الحالي إلى أكثر من 3 ملايين فدان وتستهدف الحكومة زراعة 3.5 مليون فدان.