«الزراعة» في أسبوع.. ملخص بأهم أنشطة الوزارة (إنفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، «الإنفوجراف الأسبوعي» في نسخته رقم 23، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 22 إلى 28 يناير، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، وقناة «مصر الزراعية».

واستهلت الوزارة الإنفوجراف الأسبوعي، باجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ لمتابعة «المخطط التنفيذي لتطوير 1500 قرية وتوابعها كمرحلة أولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري».

وسلط الإنفوجراف الضوء على البيان الذي ألقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام مجلس النواب، لاستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من جهود لتنمية القطاع الزراعي ودعم المزارعين والمربيين، فضلاً عن الخطة المستقبلية للوزارة، والخدمات التي تقدم للفلاح، فضلا عن تفقد وزيرا الزراعة والري، ومحافظ المنيا، مصانع ومزارع شركة القناة للسكر، والذي يعد أضخم مجمع زراعي صناعي متكامل في مصر، لإنتاج السكر من محصول البنجر، حيث استمعوا إلى عرض تقديمي حول المشروع، حيث تم إنشاء المصنع على مساحة 240 فدانا، فضلا عن 181 ألف فدان من الأراضي الصحراوية، مخصصة للاستصلاح والاستزراع، باستخدام طرق الزراعة والري الحديثة والمتطورة.

ووافق وزير الزراعة على تمويل وإقراض 47 مليون جنيه من خلال البنك الزراعي المصري لتطوير ورفع كفاءة وتشغيل 15 مركز لتجميع الألبان في 4 محافظات، ليصبح جملة ما تم الموافقة على تمويله 118 مليون جنيه يستفيد منها 59 من أصحاب مراكز تجميع الألبان، فضلا عن موافقة مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ50.5 مليون جنيه، يستفيد منها 274 من صغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية 2557 رأس ماشية مستوردة محسنة وراثيا سريعة النمو لتسمينهم ضمن المشروع القومي للبتلو، بحيث يصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن نحو 3 مليارات وثلاثمائة مليون جنية لنحو 20 ألف مستفيد، ولتمويل نحو 224 ألف رأس ماشية.

«الزراعة» توافق على تصدير 20 ألف كتكوت

ووافقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على تصدير 20 ألف كتكوت دجاج بياض بيض مائدة عمر يوم إلى دولة غانا مع مراعاة كل الإجراءات المحجرية اللازمة، من خلال فتح آفاق وفرص تصديرية جديدة للكتاكيت البياضة «بيض مائدة»، مما يؤكد على تقدم الصناعة في مجال الإنتاج الداجني.

كما أعلن معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، تشكيل لجان للمرور على زراعات محصول القمح بالمحافظات المختلفة، للاكتشاف المبكر لمرض الصدأ الأصفر وعلاجها على الفور في حال وجودها، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتواصل الدائم وعلى أرض الواقع مع المزارعين في الحقول.

وتمكنت لجان الرقابة والتفتيش، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من ضبط 500 طن من المواد الخام الداخلة فى صناعة الأعلاف، بأحد المصانع بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث ضمت اللجنة ممثلين من كل من: قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، وشرطة البيئة والمسطحات المائية.