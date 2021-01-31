عاجل.. زحام مروري بشارعي الهرم وفيصل بسبب حريق مصنع

يشهد شارعى الهرم وفيصل زحامًا وتكدسًا مروريًا بسبب الضغط المروري عليهما نتيجة توقف حركة المرور أعلى الطريق الدائري بسبب حريق مصنع الأحذية بمنطقة حي الهرم والمشتعل منذ أمس.

ودفعت الإدارة العامة للمرور بالجيزة، بخدمات إضافية فى بداية الشارعين وفى المنتصف وأماكن أخرى متفرقة منهما، لتسيير الحركة المرورية قدر الإمكان، وسحب الكثافات المرورية ومنع أسباب الزحام ومنها سيارات المكروباص التى تعمل على خط بطول الشارعين فى الإتجاهين.

ومن ناحية أخرى، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق الطريق الدائري بسبب الحريق الذي نشب في مصنع أحذية في الطابق الأول بعقار سكني مكون من 14 طابقًا، بحي الهرم المُطل على الطريق الدائري، وتسببت أعمال الإطفاء والسيطرة على الحريق في إغلاق الدائرى وتوقف تام للحركة المرورية أعلاه.

وأعلنت المرور عن طرق بديلة وجاءت كالتالي:

أولًا: القادم من أعلى طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي على «القوس الغربي» المتجه إلى وصلة المريوطية، يسلك تحويلة للنزول إلى محور 26 يوليو وعدم استكمال السير إلى محور المريوطية.

ثانيًا: القادم من 6 أكتوبر على محور 26 يوليو في اتجاه مطلع الطريق الدائري «القوس الغربي»، والمؤدي إلى وصلة المريوطية، عليه عدم الصعود واستكمال السير تجاه ميدان لبنان على محور 26 يوليو.

ثالثًا: تحويل القادم على ميدان لبنان على محور 26 يوليو تجاه مطلع الطريق الدائرى «القوس الغربي»، والمؤدى إلى وصلة المريوطية، عدم الصعود واستكمال السير تجاه مدينة 6 أكتوبر على محور 26 يوليو.