عاجل.. إغلاق الطريق الدائري بسبب حريق مخزن حي الهرم

قررت الإدارة العامة للمرور، إغلاق الطريق الدائري، بسبب حريق مخزن الهرم.

الحماية المدنية تحاول السيطرة على الحريق

وكانت قوات الحماية المدنية، انتقلت إلى مكان الحريق، وتبين أنه نشب في مخزن أحذية في الدور الأول بعقار سكني مكون من 14 طابق، واستمر الحريق قرابة 24 ساعة، ولم تتمكن الحماية المدنية حتى الآن من السيطرة عليه.

محافظ الجيزة ومدير الأمن فى مكان الحريق

انتقل فريق من المحافظة والمباحث إلى مكان الواقعة، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، وفرضت كردونا أمنيا فى محيط الحادث.