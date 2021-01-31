عثمان أبو لبن مخرج حفل مونديال اليد 99: «مش هقدر أتابع بعد خروج مصر»

تستعد مصر اليوم لفعاليات ختام بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 والتي ستقام بإستاد القاهرة الدولي، بعد انتهاء مباراة النهائي بين الدنمارك والسويد، في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، بحضور عدد من الشخصيات العامة.

عثمان أبو لبن حاضر دائم في تنظيمات مصر لمونديال اليد

وقبل أكثر من 20 عامًا نظمت مصر مونديال اليد في عام 1999، وكان حفل وفعاليات البطولة من القرعة والافتتاح والختام والإستعراضات من إخراج عثمان أبو لبن، وأحيا الفعاليات المطرب هشام عباس، وقدما أغنيات «أرض الشرق» و«يا قمرنا»، كما شارك «أبو لبن» في الإشراف على حفل افتتاح النسخة الجديدة 2021.

عثمان أبو لبن: كل بطولة لها ظروفها ولا يمكن المقارنة

وقال المخرج عثمان أبو لبن، إنه لا يمكن المقارنة بين حفل مونديال اليد 1999 والبطولة الحالية 2021 من حيث التنظيم و الإستعراضات والفعاليات، لافتًا إلى أنه لكل حفل منهم شكله الخاص وتوقيته وظروفه المختلفة، كما أن الفارق الزمني بينهما كبير، فضلًا عن الظروف الاستثنائية الحالية التي سببها فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأضاف «أبو لبن» لـ«الوطن»، أنه لن يشاهد إحتفالية ختام بطولة كأس العالم لكرة اليد اليوم، لافتًا إلى أنه توقف عن التشجيع بعد خسارة منتخب مصر أمام بطل العالم الدنمارك، والتي ستلعب في مباراة النهائي اليوم أمام السويد،: «مش هقدر أتابع النهاردة».

مصر تكسب احترام العالم بتنظيم مونديال اليد في ظل كورونا

وكان لاقى تنظيم كأس العالم لكرة اليد 2021 على أرض مصر الكثير من الإشادات دولية، حيث نشر الاتحاد الدولي لكرة اليد، عبر موقعه الإلكتروني تقريرًا عن النسخة 27 من مونديال اليد، للإشادة بالتنظيم، وتأكيدًا على أن المستوى في هذه البطولة من أعلى المستويات في تاريخ اللعبة.

وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، إلا أن مصر استطاعات كسب احترام العالم بتنظيمها المميز لمونديال اليد 2021، حيث أشادت شبكة «BBC» بالتنظيم المبهر، وكذلك موقع «فوكس سبورت»، إضافة إلى سفراء بعض الدول، مثل الفرنسي ستيفان روماتيه، ومستشار رئيس وزراء اليابان.